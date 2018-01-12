Приключения белорусского программиста в Канаде 1 12.01.2018, 10:24

3,654

Белорус рассказал об ошибке с жильем, поисках работы и жизни в кредит.

Издание dev.by продолжает следить за историями, которые рассказывает Senior PM Fitbit Андрей Точилин: 8 лет он прожил в Канаде и дает советы землякам, как правильно начать жизнь в этой стране.

Сюжеты его видео-обращений — как не ошибиться при выборе жилья в Торонто, найти там работу, не угодить в долговую яму и получить визу в Мексику.

Ошибка с жильем в Торонто: «Нужно было заселиться в «общагу»

В видеоролике от 4 января Андрей Точилин рассказал, какую «фундаментальную ошибку» он допустил, выбирая жилье в канадской столице.

— За все время жизни в Торонто у меня было съемные квартиры. Первая — в районе Шербурн и Веллесли, близко к Даунтаун, рядом с метро, отличный вид из окна, но сам дом — полный трэш. Там жили многие мои знакомые, причина — дешево, но при этом близко к центру.

Вторая и последующие квартиры Точилина были в хороших районах: с парками поблизости, недалеко от метро, в непосредственной близости от работы. Но рассказчик уверен, что нужно было с первого дня заселиться в «общагу».

— В Торонто есть большое количество домов, в которых в основном живут студенты. В таких домах, построенных еще в викторианскую эпоху, много комнат для проживания и общее пространство, где можно «тусить». Как правило, туда заселяются студенты. Вот такую квартиру надо было брать: тогда я бы гораздо быстрее освоил английский язык, проникся местной культурой, и мне было бы интересней.

«Если вы будете без семьи, — дает Точилин совет своим зрителям, — будете один, когда поедете в страну, где говорят на другом языке, однозначно селитесь там, где в одном доме с вами будут жить веселые англоязычные соседи».

Как мексиканцы не хотели давать ему визу: «Проверяйте документы!»

В 2012 году Андрей Точилин получил подарок от компании, в которой работал, — путевку в Мексику. Его и его отдел ждал пятизвездочный отель Mari Vera, но нужна была виза.

По правилам, тем, у кого есть канадский вид на жительство, виза не нужна, но должна быть пластиковая карточка, которая к тому моменту истекла: вместо нее был вкладыш в белорусском паспорте.

В мексиканском посольстве отказались и в белорусский паспорт визу поставить, «потому что мы же знаем, что у вас есть вид на жительство в Канаде», и по нему пускать, «поскольку карточки нет». Однако все же согласились решить вопрос — без гарантий: «Но мы вам ничего не обещаем. Мы поставим визу, но не гарантируем, что вас пустят в Мексику. Вы должны написать расписку, что у вас нет к нам претензий, если что-нибудь пойдет не так».

— Звучит очень странно, но я пишу расписку, и лечу в Мексику. Неделю спустя меня останавливают на границе, смотрят паспорт и спрашивают: «Как вы вообще въехали в страну?» И офицер с моим паспортом уходит. Все коллеги уже прошли на посадку. Спустя какое-то время он вернулся, отдал мне паспорт: «Всего доброго!» А в чем была проблема — на зеленую визу при въезде поставили зеленый штамп, и его не видно, хотя он есть.

Истории с документами повторялись раз за разом: «Так что, если поедете в подобные страны, проверяйте и билеты, и паспорта, и другие документы. Я знаю случаи, когда человек прилетел в Доминикану, и его в развернули аэропорту, потому что у него заканчивался срок действия паспорта. На паспортном контроле на Кубе мне забыли выдать обратно мой канадский вид на жительство с документами, и слава богу, что я все проверил».

Как Точилин искал работу в Торонто: «Проявляйте инициативу!»

Пока Senior PM в Fitbit искал работу в Канаде, на него «наехали юристы одного из крупнейших канадских банков».

В 2006 году Андрей Точилин учился и по вечерам подрабатывал в дорогом итальянском ресторане в финансовом районе Торонто. «В один из вечеров я обслуживал VIP-столик. Пожилая пара, отметив мой акцент, заинтересовалась, откуда я и что делаю в Канаде. И я рассказываю им, что я маркетолог, специализируюсь в social media. В те годы никто толком не знал, что это такое: только появился Facebook, только родился YouTube. И мужчина говорит мне: «Молодец, ты знаешь, чего стоишь. Я работаю через дорогу отсюда — в банке, пришли мне свое резюме в электронном виде». Отослав резюме, «даже не глядя, кто это», Точилин узнал спустя какое-то время, что общался с вице-президентом HR одного из крупнейших банков в Канаде.

В какой-то момент с Андреем связался его ассистент, и рассказчик прошел два интервью в банке. Следующее планировалось с руководителем маркетингового подразделения. Однако ему так и не позвонили. Оказалось, в банке нужен кто-то более опытный. «Ребята, какой к черту опыт работы в social media — они только появились».

— Я решил: надо сделать исследование и презентацию по их компании. Но как сделать так, чтобы они меня заметили? И я вспомнил, что они хотят уйти в online-TV. Имя банка было свободно в домене DOTV. Я покупаю этот домен, я делаю веб-страницу — с видео, с текстами, с развитием — и отправляю им. После этого они перестали со мной разговаривать. Прошел год. Я уже нашел хорошую работу. И вот на мой почтовый адрес приходит письмо от их юристов, в котором написано, что данным сайтом я оскорбляю их честь и достоинство, а также нарушаю их авторские права, с требованием немедленно все закрыть, передать и так далее... Я прикрыл ресурс, хотя копия его еще лежит онлайн.

Так благодаря этой истории об Андрее узнали другие люди и пригласили на собеседование: «Я получил работу благодаря нестандартным шагам — и эту же тактику потом неоднократно использовал, когда хотел чего-то добиться. Не бойтесь проявлять инициативу! Показывайте нестандартное мышление! Но помните, что юристы — важные люди».

Упасть в долговую яму: «думайте о деньгах!»

В очередном видео Андрей Точилин сделал обзор аудиокниги «As Harry V», в которой предприниматель и motivational speaker отвечает на вопросы аудитории. Один из вопросов: «Какие вещи важны в вашем бизнесе?»

— И одна из важнейших вещей, которую он отметил, — это кэш, то есть деньги» Фишка в том, что, если бизнес существует, а денег нет, ваша замечательная идея погибнет. Нужно думать о деньгах, о золотом запасе.

Одним из людей, озвучивших свой вопрос, был американский радиоведущий Дэвид Рэмзи, автор книг о том, как выбраться из долговой ямы.

— Проблема американцев в том, что все они сидят в долгах, работая, чтобы отдать проценты с покупки вещей, которые изначально им не нужны были. И у меня были ситуации, когда я брал легкие кредиты, иногда вовремя не отдавал — и процент рос. Был случай в жизни, когда я залез в многотысячные долги. Я отдал их все! Мне помог Дэвид Рэмзи. И мой призыв следующий: думайте о деньгах. Белорусам становится все проще брать кредиты — это очень плохо. Это просто засада! Подумайте, нужны ли вам вещи, которые вы покупаете, и является ли рассрочка настолько бесплатной. Иметь финансовую свободу гораздо лучше, чем иметь бесполезную игрушку в виде телефона или машины, которая не нужна.