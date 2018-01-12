Названы самые популярные способы обмана на СТО 6 12.01.2018, 10:42

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Пять причин, по которым сумма в чеке за ремонт и обслуживание авто может вырасти в несколько раз.

Каждый раз, как вы приезжаете в сервисный центр на плановое обслуживание или ремонт, в головах у механиков и менеджеров при одном только взгляде на вас и ваш автомобиль, зреет план по увеличению прибыли за ваш счет, пишет autonews.ua.

Часто очень большие суммы денег владельцы автомобилей оставляют в сервисных центрах из-за некорректной диагностики неисправности, которая может приключиться с каждым. Но что если мастер специально придумал неисправность там, где ее нет.

Разберем пять причин, по которым сумма в чеке за ремонт и обслуживание автомобиля может вырасти в несколько раз. Каждая замена исправной запчасти начинается с истории про то, как опасно ездить с такой. Самыми распространенными являются разводки на новые тормозные диски с колодками. Или на радиатор. Или на бензонасос. Причин может быть огромное количество — был бы клиент посговорчивее.

Самое интересное начинается с того момента, как вы согласились на такой ремонт. Либо в вашем автомобиле так ничего и не поменяют, но деньги с вас возьмут за якобы ремонт. Либо же исправную запчасть снимут, действительно поставят новую, а вашу старую продадут кому-то еще.

Каждые 10-15 тысяч км каждый автомобиль требует замены моторного масла. Процедуры несложная, но большинство обращается для этого в сервисы. Многие недобросовестные центры обслуживания, в которых автомобили обслуживаются не на виду владельцев, а в отдельном от зала ожидания цеху, обманывают клиентов.

Либо механики проводят имитацию замены масла, сменив соответствующие наклейки с датой в моторном отсеке и не заменив ни литра, либо меняют масло лишь частично, что скажется на работе мотора совсем нехорошо. Каждый из нас знаком с понятием нормо-часа.

Для каждого вида работ есть свой нормо-час со своей стоимостью. И именно поэтому сервисмены часто искусственно увеличивают время на ремонт и обслуживание. Иногда мастера, чтобы клиент не подкопался, неожиданно «находят» еще одну неисправность, которая якобы мешает проведению работ по основной причине обращения к ним. Самое печальное, что даже постоянный контроль не всегда помогут избежать этого вполне законного метода сбора средств с автомобильного населения.

Еще одним способом обмана является навязывание ремонта, который и не требуется. Даже если вы приехали с точно определенной проблемой решение которой очевидно и лежит на поверхности, вам предложат диагностику, которая на 100% определит причину неисправности, а заодно найдет еще кучу проблем, требующих немедленного решения.

Так вырастает и плата за ремонт. Неофициальные сервисные центры зачастую используют отличные от официальных прайс-листы. Разница может быть колоссальной. Если вы обратились за помощью в такой сервис и заказали, к примеру, оригинальную запчасть, чтобы не рисковать, вам запросто могут установить контрафакт или дешевый аналог по цене оригинала.

Или же бывает так, что оригинальная запчасть действительно окажется в вашем автомобиле, но стоимость ее окажется настолько выше, чем у официалов, что волосы дыбом встанут. Разумеется, каждый более-менее опытный автомобилист скажет, что нужно стараться обслуживать свой автомобиль в проверенных центрах или мастерских, а также у знакомых мастеров. Это очевидный совет, который, к сожалению, не всегда работает и не всегда удается ему следовать — от форс-мажоров никто из нас не застрахован.