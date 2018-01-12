Видеофакт: Владимир Мулявин исполняет «Погоню» 5 12.01.2018, 10:47

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Владимир Мулявин

Фрагмент концерта «Песняров» в декабре 1991 года.

Сегодня, 12 января Владимиру Мулявину могло бы исполниться 77 лет. Он не имел законченного музыкального образования, но его музыкальное мастерство неоспоримо. В 2002 году Мулявин попал в автоаварию и 26 января 2003 скончался от полученных травм в больнице. Похоронен на Восточном кладбище Минска.

Сайт novychas.by опубликовал фрагмент последнего концерта «Песняров» в СССР (декабрь 1991 года, Минская филармония).