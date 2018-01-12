В Минске на улице Ваупшасова столкнулись три автомобиля 12.01.2018, 10:59

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Фото: Александр Ружечка

Девушка-водитель выехала на встречную и спровоцировала аварию.

Наши читатели сообщают о серьезной аварии, которая случилась сегодня в утренний час пик на улице Ваупшасова в Минске. По словам очевидцев, недалеко от пересечения с улицей Радиальной столкнулись несколько автомобилей. На месте работают сотрудники ГАИ и МЧС, сообщает onliner.by.

— Мост на улице Ваупшасова возле круга с улицей Радиальной. Большая авария, произошла примерно в 7:52. Столкнулись 5—6 машин, одна очень сильно повреждена. Приехали 2 скорые, — рассказал читатель с ником minsk.tehno.

— Уже три скорые. Одного человека точно доставали и перекладывали на носилки. Повреждены машины очень сильно. Видимо, был гололед в той части моста, — дополнил пользователь форума с ником Flavor.

Другие читатели рассказали корреспонденту оnliner.by, что в аварию попали все же 3 автомобиля — предположительно, Renault, Geely и Ford. ДТП случилось на путепроводе недалеко от улицы Радиальной.

— Действительно, на месте происшествия были сотрудники ГАИ, МЧС и несколько бригад скорой помощи. «Вырезать» из авто, кажется, никого не понадобилось. В больницу забрали троих пострадавших, в их числе две женщины, — рассказали очевидцы.

В Госавтоинспекции Минска сообщили: столкнулись три автомобиля.

— По предварительной информации, водитель Geely выехал на полосу встречного движения, где в средней полосе совершил столкновение с Renault. За Renault двигалась Toyota, эти машины также столкнулись, — рассказали в ГАИ.

С травмами в больницу доставлены три человека: водитель Geely (девушка 1991 года рождения), а также водитель и пассажир Renault (1981 и 1995 года рождения соответственно).

На месте работают сотрудники ГАИ и эксперты управления ГКСЭ по Минску. Обстоятельства происшествия устанавливаются.