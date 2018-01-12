Сэм Альтман заплатит $1 миллион тем, кто остановит старение 2 12.01.2018, 11:00

Бизнес-инкубатор Y Combinator заинтересован в новых идеях лечения старческих заболеваний.

Y Combinator объявил о запуске новой инициативы YС Bio — программе по финансированию молодых биологических компаний, которые занимаются увеличением продолжительности жизни и борьбой с возрастными заболеваниями, пишет hightech.fm.

В обмен на 10% — 20% акций стартапы получат от $500 тысяч до $1 млн, доступ к лабораториям, консультации экспертов и другие бонусы. Это существенно больше, чем получают разработчики софта ($120 000 за 7% акций), которых принимают в инкубатор. Оно и понятно — биология более затратная сфера. Прошедшие отбор команды приедут в Сан-Франциско на трехмесячный курс, который стартует в июне.

В первую очередь, Y Combinator заинтересован в новых идеях лечения старческих заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, но «рассмотрит и более радикальные методы борьбы со старением», заявил глава компании Сэм Альтман в интервью MIT Technology Review.

«Мы считаем, что существует колоссальная возможность помочь людям жить дольше, сохраняя здоровье, и что таким образом мы сможем преодолеть кризис в здравоохранении», — говорится в блоге инкубатора.

Y Combinator начал принимать биологические стартапы сравнительно недавно, с 2014 года. Один из них, Ginkgo Bioworks, сумел привлечь сотни миллионов долларов своими генетически модифицированными микроорганизмами. Поэтому Альтман не слишком беспокоится о том, вернет ли он потраченные средства. «Компания, которая выпустит таблетку, увеличивающую срок жизни на 2 года, будет стоить $100 млрд», — убежден он.

Доказательством того, что биотехнологии — это золотая жила современности, может служить компания Theranos, которая даже обвиненная в мошенничестве с тестами сумела в конце года привлечь $100 инвестиций в виде долгового финансирования, пообещав в течение двух лет выпустить анализ на вирус Зика.