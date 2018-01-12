Белоруска в поисках мечты: В США я работала барменом, в Италии - сиделкой, а в Эмиратах - гримером 1 12.01.2018, 11:28

1,776

Минчанка рассказала, как ей удавалось зарабатывать в разных странах мира.

Бармен на лайнере. «Разверните корабль: у моей жены в океан улетела шляпа»

Надежда Сергиенко до 25 лет трудилась обычным парикмахером в Минске, но всю жизнь мечтала получить работу за границей. За помощью она обратилась в минское агентство по поиску вакансий за рубежом, пишет kp.by.

- Первый вариант, который мне попался, - работа на американском круизном лайнере, - вспоминает Надежда. - Я выбрала вакансию бармена. В агентстве мне выдали список литературы по теме.

После прохождения теста английского языка в агентстве (необходим был хотя бы начальный уровень) Надежда поехала на собеседование с представителем американской фирмы в Вильнюс.

- Собеседование заняло три минуты. У меня спросили про опыт работы, я ответила, что работала парикмахером. Затем спросили: «А уши отрезали?» Я не поняла вопроса и ответила: да. Через месяц мне прислали контракт.

Зарплата - 1400 долларов в месяц вместе с бесплатным питанием и проживанием.

После прилета в США началось обучение профессии. Программу, рассчитанную на месяц, новоявленным работникам прочитали за неделю.

- Нас напугали, что если мы не сдадим окончательный тест, то будем мыть полы в барах. Я спала по два часа в сутки и учила материал сначала с теми, кто говорил по-русски, а затем с теми, кто говорил по-английски. Никакой практики не было, мы работали как умели.

Надю отправили на лайнер, следовавший по маршруту Лос-Анджелес - Нью-Йорк (через Южную Америку). На нем путешествовали только пенсионеры, и в баре было немного работы.

- Сначала было сложно привыкнуть к названиям напитков, потому что в Америке они другие, - вспоминает Надя. - Однажды ко мне подошла женщина и сказала: Bad life. Я подумала, что она жалуется на жизнь, и принялась ее поддерживать и утешать. А потом оказалось, что я не так расслышала название пива.

На лайнере путешeствовали инвалиды, пенсионеры, которые возили за собой капельницы и чемоданчики с лекарствами, однако все равно развлекались, как молодые. Для некоторых этот тур был последним в жизни.

- Несколько пенсионеров умерли во время круиза. Кто-то неудачно занялся дайвингом, кто-то перегрелся на солнце. Однажды я видела, как из воды выносили труп.

Бабушки и дедушки скучать не давали.

- Один пассажир приказал администратору развернуть корабль, потому что у его жены улетела шляпа, - вспоминает Надя. - А еще один как-то спросил, где ночует персонал. Мы решили подшутить и сказали ему, что нас забирают ночью на вертолете и отвозят на берег, а утром привозят обратно. Спустя несколько дней он пожаловался, что шум наших вертолетов мешает ему ночью спать.

Во время круиза у Нади была возможность посмотреть практически все страны Южной Америки. Ради Рио-де-Жанейро она даже прогуляла работу, а на Гавайях едва не опоздала на корабль.

Сиделка в Италии. «Устраивала для парализованной старушки фотоссесии»

Спустя два года Надя снова отправилась работать за границу, только уже не на лайнер - тяжело, да и труд бармена не пришелся ей по душе. Поэтому решила выбрать что-то другое.

Долгое время для Надежды Италия была страной мечты и воодушевления. Попасть туда на работу ей удалось только с третьей попытки.

- Сначала поехала на поиски работы в Милан, - рассказывает Надя. - За месяц жизни там работу так и не нашла. Ее нет даже для итальянцев. Отправилась в Турин к своему бойфренду Кристиано. Я жила у него, пока искала работу. Но мы поссорились, и меня приютила его сестра.

В Италии работу найти можно только по знакомству, признается Надя. Сестра друга подключила свои связи, и вскоре Надежда поехала в деревню под Турином ухаживать за парализованной старушкой. Питание и проживание были бесплатными, и зарплату Надя могла тратить только на себя. Родственники пожилой женщины платили ей 900 долларов в месяц.

- Я так любила Италию, что была готова даже менять памперсы старушке, - улыбается Надежда. - Семья, у которой я работала, оказалась очень приятной. Мы с бабушкой жили одни в огромном доме с фруктовым садом. Я чувствовала себя хозяйкой и членом семьи.

Ситуацию осложняло лишь то, что старушка говорила на диалекте итальянского языка, и Надежда ее не понимала. Зато познала некоторые блюда итальянской кухни.

- Она очень любила минестроне - итальянский суп, - вспоминает Надя. - Часто я ей делала маникюр, педикюр, красивые прически, надевала яркую кофточку и выкатывала ее на балкон, где устраивала для нее фотосессию. Она любила порядок и указывала мне, где должна стоять та или иная кастрюля.

Свободного времени у Нади было полтора дня в неделю. В это время она ездила в Турин и Милан, на пляж, в магазины, по музеям. И даже находила время для свиданий.

Через три месяца закончилась туристическая виза, и ей пришлось вернуться в Беларусь.

- Я возвращалась домой с просроченной на один день визой. В Польше, в пятнадцати минутах езды от Бреста, меня задержали и отправили в полицию, - рассказывает Надя. - После этого на полгода запретили въезд в Польшу.

Гример в парке развлечений. «На работу можете не приходить, офис сгорел»

Через 9 месяцев после возвращения из Италии Надя снова занялась поисками работы за рубежом. Практически сразу ей предложили вакансию костюмера-визажиста в Дубае. Надя рискнула.

- Собеседование в минском агентстве проводил молодой красивый мужчина, который посмотрел мою анкету и сказал: «Вы работали в Италии? А я итальянец!» Спросил у меня, кем я вижу себя через пять лет, и я сказала, что женой итальянца. Спустя несколько недель я уже была в Дубае.

Наде предстояло гримировать актеров в самом большом в мире крытом парке развлечений и следить за их костюмами. Когда она приехала, парк еще достраивался.

В месяц Надежда зарабатывала 1500 долларов. Транспорт до офиса, питание и проживание оплачивала принимающая фирма.

- Мы приходили в офис, несколько часов сидели и болтали, наблюдали за строительством, а затем уходили домой. Так продолжалось два месяца. Зарплату при этом выплачивали полностью, - рассказывает Надежда.

Еще до открытия парка развлечений офисы со всеми костюмами, декорациями и разработками для парка сгорели.

- Первая мысль, которая у меня была: «Классно поработали». Нам написали, что мы можем не идти на работу, но одна сотрудница не прочитала сообщение. Утром пришла - а офиса нет.

Начали работу через три месяца. Как вспоминает Надя, было очень весело, каждый день они с коллегами смеялись над нравами иностранцев и друг над другом.

Не обходилось без происшествий. Например, из комнаты страха в парке развлечений люди нередко отправлялись прямиком в больницу: у кого-то начинались судороги, кому-то становилось плохо с сердцем.

- Однажды директор после аттракциона проводила трех девушек лет по 25 в раздевалку, чтобы показать им, что все, кто их пугал, - переодетые люди. А одного актера люди в припадке страха толкнули на пол и разбили ему голову, - вспоминает Надя.

Отдельным посетителям «зомби» и «монстры» были нипочем.

- Как-то мужчина подошел к девушке-актрисе, которая играла сумасшедшую, и схватил ее за грудь, говоря: «Вы не волнуйтесь, я доктор». У нее выпала силиконовая накладка, которую мы потом долго искали, - смеется Надежда.

Но веселая работа длилась год, затем начались проблемы с выплатой зарплаты, и Надя вернулась домой.

P.S. После возвращения Нади из Дубая прошло уже полгода, но по жаркому и контрастному арабскому городу она до сих пор скучает. Правда, в следующее «путешествие» планирует отправиться уже в Катар - снова парикмахером-визажистом.

- Я считаю, что можно смело ехать на работу за границей. Это весело, интересно и к тому же прибыльно. Есть шанс даже попробовать новую профессию, - говорит Надя. - Чтобы попасть в США или Дубай, достаточно собрать нужные документы и знать английский язык на базовом уровне. Важно помнить еще, что агентства берут деньги за оказанные услуги: например, чтобы попасть в Дубай, я заплатила 600 долларов. Но это с лихвой окупилось, в том числе и незабываемыми впечатлениями.