В Рязани беременной двойней белоруске отказали в медпомощи 14 12.01.2018, 11:12

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Женщина не имела разрешения на временное проживание на территории РФ.

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека взял на контроль ситуацию с роженицей из Беларуси, супругой российского военнослужащего, которой отказывали в бесплатной медицинской помощи в Рязанском областном перинатальном центре. Об этом сообщает пресс-служба Совета.

По данным правозащитников, беременная двойней супруга прапорщика российской военной части получила отказ страховой компании в оформлении полиса обязательного медицинского страхования, так как не имела разрешения на временное проживание на территории России.

7 января белоруска поступила в перинатальный центр с кровотечением и схватками на 34-й неделе беременности, ей медикаментозно остановили родовую деятельность и положили в платную палату. Через двое суток родовая деятельность вновь началась и была остановлена медиками. В настоящее время стоит вопрос о том, чтобы перевести женщину в другую больницу, так как в перинатальном центре отказываются полноценно обслуживать гражданку Беларуси без ОМС (полиса обязательного медицинского страхования).

В Совете отметили, что по Закону РФ «О статусе военнослужащих» члены семей военнослужащих имеют право на медицинскую помощь в медицинских организациях государственной или муниципальной систем здравоохранения и подлежат обязательному медицинскому страхованию на общих основаниях с другими гражданами.

Кроме того, начавшаяся раньше срока родовая деятельность для женщины, беременной двойней с осложнениями, является жизнеугрожающим состоянием, а значит, роды у нее должны принимать бесплатно независимо от отсутствия гражданства и полиса.