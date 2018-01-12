Квартиры в Минске вдвое дороже, чем в областных центрах 3 12.01.2018, 11:49

1,123

Причина – нехватка земли в столицы и более низкие объемы строительства.

Минские квартиры в среднем в два раза дороже, чем жилье в областных центров. Основная причина – нехватка земли в столицы и более низкие объемы строительства, пишет belmarket.by.

- В Минске средняя цена 1 кв.м сложилась на уровне 1140 долларов. В областных центрах за 450-500 долларов доступно жилье в панельных 9-этажных домах. Расхождение в цене связано в том числе с объемами строительства. В этих городах, как правило, такого ограничения по площадкам, как в Минске, нет. Себестоимость строительства в панельных домах составляет около 350-400 долларов за квадратный метр, - сказал председатель совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Николая Простолупова.

Из областных центров самые дорогие квартиры в Бресте. Здесь средняя стоимость однокомнатной составляет 19,5 тыс. долларов, на втором месте – Гродно с 18 тыс. долларов. В Могилеве однушка стоит 16 тыс., в Витебске – 15,5 тыс, а в Гомеле самые дешевые квартиры. Здесь однокомнатную можно купить за 14 тыс. долларов.

По словам Простолупова в прошлом году цены на жилье в Беларуси выросли на 5-7%. Он ожидает, что в 2017-м стоимость недвижимости будет расти такими же темпами, однако, при этом по году будут наблюдаться заметные колебания, так что можно купить и дешевле.

Число сделок купли-продажи квартир в прошлом году превысило 7,5 тыс в Минске, 1339 квартиру купили в Витебске. А меньше всего сделок было в Бресте, где продано 824 квартиры. Число продаж в целом по стране выросло на 30%.