Не будь как Маск: главный секрет всех успешных людей Серхат Пала, inc.com

12.01.2018, 12:01

1,129

Фото: Getty Images

Оставьте правила жизни успешных бизнесменов для вдохновения. В реальности все намного проще.

Новый год ассоциируется у всех с началом чего-то нового. Все ставят перед собой новые цели и составляют список задач. Мы собираемся изменить жизнь к лучшему, кто-то хочет выучить новый иностранный язык, дописать книгу или достичь чего-то, что не получилось в предыдущем году. Предприниматели намечают для себя другие цели: запустить новый бизнес, увеличить прибыль, развить компанию до новых масштабов, повысить конкурентоспособность на рынке. В процессе реализации планов мы очень часто пытаемся узнать рецепт успеха всемирно известных бизнесменов. Мы изучаем истории Илона Маска и Ричарда Брэнсона в надежде повторить их успех или хотя бы перенять некоторые модели их поведения для принятия правильных решений. Но среди множества секретов успешных людей есть один самый важный.

Универсальное лекарство, или Как найти серебряные пули

По данным исследования профессора Хартфордширского университета Ричарда Вайсмана, менее 25% респондентов преуспевают в достижении поставленных задач. На то есть несколько причин. Главная, скорее всего, в том, что в надежде побыстрее решить дилемму все пытаются что-то у кого-то перенять и найти мифические серебряные пули, вместо того чтобы пересматривать планы, разделять задачи на более мелкие и достижимые.

Например, возьмем похудение. Это одна из самых желаемых новогодних целей всех времен. Сколько раз вам приходилось видеть рекламу нового средства для эффективного снижения веса? Рассмотрите фотографии до и после, послушайте несколько успешных историй тех, кому удалось потерять десятки килограмм за несколько недель, используя данный продукт. И вуаля - вы раскрыли главный секрет похудения, который до этого никто не знал.

Но все дело в том, что нет никакой тайны или секретного метода.

Эффективная потеря веса зависит не только от диет, уровня активности и метаболизма. Все сводится к банальному балансу потребляемых и сжигаемых калорий для получения необходимой организму энергии. Есть миллион способов сбалансировать этот процесс. Некоторые дополнения или действия могут лишь помочь в достижении цели. Но на самом деле это одна и та же концепция, независимо от ваших действий.

Секрет раскрыт

Часто предприниматели ищут именно такие универсальные или магические решения в надежде с легкостью достичь поставленных бизнес-целей. Все ведь очень просто. Например, если ваша цель - стать более продуктивным, существует множество статей о повседневной рутине Илона Маска и о том, как ему удается сохранять энергию и поддерживать продуктивность работы.

Исследуя подобные материалы за последние несколько лет, я обнаружил, что Маск, скорее всего, ложится спать в час ночи и встает в семь утра, обычно пропускает завтрак, на обед тратит не более пяти минут, раз или два в неделю ходит в спортзал. Чаще всего он бегает на беговой дорожке или занимается бодибилдингом. Чтобы оставаться продуктивным, разделяет дни на минуты. Его рабочий день состоит из элементов по пять минут каждый.

Можете себя поздравить! Теперь вы знаете секрет суперпродуктивности. Но не спешите примерять на себя костюм Маска. Еще же есть Ричард Брэнсон! Такой же гениальный и суперпродуктивный бизнесмен. Если придерживаться теории изучения историй успеха, у них с Маском должна быть подобная стратегия поведения в жизни и построения бизнеса, не так ли?

Конечно же нет.

Брэнсон просыпается около пяти утра, для того чтобы позаниматься спортом. Увлечения у него самые разные: теннис, ходьба, бег, велосипед или кайтсерфинг. После этого он завтракает и обязательно проводит время с семьей. Это заряжает его позитивным настроением на весь день.

Или нет?

Итак, чтобы быть максимально продуктивным, нужно просыпаться в семь утра, пропускать завтрак и уделять спорту лишь несколько часов в неделю, или же важно вставать в пять утра, каждый день заниматься физическими упражнениями и всегда завтракать?

У вас есть выбор. С одной стороны, вы можете придерживаться любой из этих рекомендаций и увидеть, как молниеносно повышается ваша производительность. Но с другой - через несколько недель такой гонки вы можете истощить свой организм до потери сознания.

Маск и Брэнсон расписывают свой день так, как им удобно. Главное - все, что они делают, работает в их пользу. Это очень похоже на ситуацию, когда один человек теряет вес, полностью отказавшись от вредной пищи, но сохраняя при этом прежний уровень активности. В то время как другой худеет, продолжая потреблять нездоровую еду, но увеличив расход энергии. Просто нужно помнить: то, что работает для одного человека, не всегда будет работать для другого.

Конечно же, от нас не убудет, если мы начнем читать биографии, истории успеха или интересоваться лучшими практиками построения бизнеса, руководящими принципами или ежедневными привычками известных бизнесменов. Вдохновение никто не отменял. Но мы не должны уж слишком верить во всеобъемлющую силу каждого произнесенного ими вслух слова, списка обязательных к прочтению книг или пытаться подстроить свою жизнь под их расписание.

Ни один из этих советов не поможет вам достигнуть успеха. Только вы, и никто другой, должны выработать для себя правильный распорядок своего дня, найти правильные методы развития бизнеса, построения рабочего процесса и стратегию лидерства, правильную ... (заполните пробел). В этом весь секрет.

Серхат Пала, inc.com (перевод — liga.net)