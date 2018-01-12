Адвокат: Наказание Белявскому - очень жесткое и неадекватное 12.01.2018, 12:13

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Андрей Белявский

Фото: «Радыё Свабода»

Патриот обжалует приговор суда.

Защитник патриота Андрея Белявского адвокат Вадим Мушинский поддерживает мнение своего подзащитного о необходимости обжаловать приговор, который вынесла судья Марина Запасник, сообщает «Радыё Свабода».

Вадим Мушинский считает, что наказание, которое назначено Белявскому судом, очень жесткое и неадекватное его поступку.

«Правильно, что Андрей намерен обжаловать приговор, мы подадим на него апелляционную жалобу. Год ограничения свободы за один патрон, при признании вины и при раскаянии, при всех обстоятельствах, которые стали возобновлять вину, - это слишком».

Вадим Мушинский в спорах с прокурором просил суд ограничиться для Белявского денежным штрафом. Адвокат считает, что такая возможность была, но почему ее не использовала судья, комментировать не берется. Можно сравнить дело Андрея Белявского с делом гражданина Франции, которого в декабре суд в Гомеле освободил от ответственности за провоз такого же боевого патрона?

«Конечно, тот оправдательный приговор напрашивается как пример, что дело можно решить и так, но, точно не зная обстоятельств, воздержусь от аналогий. Там еще было то, что француз сам выдал тот патрон, это сработало, в том числе учли, что он гражданин другой страны. А здесь другие обстоятельства. Но в любом случае - всего один патрон, нет намерения на преступление, нет оружия - наказывать ограничением свободы за это явно многовато», - считает адвокат Вадим Мушинский.