БелАЗ решил продавать самосвалы за биткоины 7 12.01.2018, 12:15

Жодинское предприятие рассматривает предложения о реализации продукции за криптовалюту.

Белорусский производитель самых больших в мире самосвалов БелАЗ рассматривает предложение о продаже своих машин за биткоины. Сообщение об этом размещено на сайте автопроизводителя, пишет liga.net.

"ОАО БелАЗ - управляющая компания холдинга БелАЗ-Холдинг всегда старается идти в ногу со временем, а также сделать свою продукцию более доступной. БелАЗ рассматривает предложения о реализации продукции предприятия за криптовалюту с 11 по 30 января", - сказано в сообщении компании.

Информации о ценах на самосвалы БелАЗ на сайте нет. Согласно информации, доступной в интернете, цена БелАЗа может составлять от $2 до $3 млн.