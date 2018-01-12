Олимпийская перезагрузка 2 Георгий Кухалейшвили

12.01.2018, 12:25

Фото: AFP

Сеул использует грядущую Олимпиаду в качестве попытки наладить диалог с Пхеньяном.

На неделе состоялись первые с 2015 г. переговоры между Южной и Северной Кореей. Несколько чиновников противоборствующих стран встретились в деревне Пханмунджом, которая также известна как "деревня мира", на территории демилитаризованной зоны вдоль границы Северной и Южной Кореи (проходит по 38-й параллели). Переговоры представителей двух корейских государств состоялись в канун XXIII Зимних Олимпийских игр в южнокорейском городе Пхенчхан в феврале 2018 г. Возобновление политического диалога между Югом и Севером произошло неожиданно, на фоне продолжающейся напряженности вокруг северокорейской проблемы. Еще недавно в масс-медиа муссировалась информация о планируемом испытании в КНДР ракетного двигателя на полигоне в Сохэ. В новогоднем обращении верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына звучало намерение начать массовое производство баллистических ракет в этом году. Тем не менее, переговоры в деревне Пханмунджом состоялись по инициативе президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, которую поддержал Ким Чен Ын. Складывается впечатление, что Сеул использует грядущую Олимпиаду в качестве попытки наладить диалог с Пхеньяном. Будет ли успешной "перезагрузка" отношений Южной и Северной Кореи – вопрос неоднозначный.

Олимпийский маневр Мун Чжэ Ина

Часто Олимпийские игры используются странами как отвлекающий маневр при осуществлении внешнеполитических акций. Внимание значительной части международного сообщества приковано к спортивному мероприятию. Россия осуществляла агрессию в Грузии во время Летних Олимпийских игр в Пекине в августе 2008 г. Зимняя Олимпиада и Паралимпиада в Сочи в феврале-марте 2014 г. использовались Кремлем как ширма при подготовке к аннексии Крыма и к раскачиванию сепаратистских настроений на востоке Украины. В отличие от своего российского коллеги, Мун Чжэ Ин решил использовать Олимпийские игры как инструмент мира и налаживания отношений с Северной Кореей. Южнокорейский президент является либералом и противником нанесения превентивного удара по объектам КНДР, которые задействованы в ракетно-ядерной программе. Он опасается, что северокорейские военные нанесут ответный удар из дальнобойной артиллерии по населенным пунктам Южной Кореи. Поэтому он решил под предлогом обсуждения участия КНДР в Зимних Олимпийских играх проверить, готово ли северокорейское руководство пойти на конструктивный диалог на фоне действующих санкций.

На первый взгляд, ничего примечательно в состоявшихся переговорах в демилитаризованной зоне не было. Их проводили чиновники второго-третьего эшелона власти. Со стороны Северной Кореи в переговорах участвовали председатель комитета объединения родины Ри Сон Гвон, его заместитель Йон Джонг Су, замминистра спорта Вон Кил У, член северокорейского олимпийского комитета Ри Кунг Сик. Среди южнокорейских переговорщиков присутствовал замминистра по вопросу объединения Кореи Чун Хасунг. Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын не приехали в деревню Пханмунджом, но слушали, о чем говорят обе делегации в прямом эфире. Переговоры велись сугубо об участии северокорейской сборной в Олимпийских играх на территории Южной Кореи.

Однако, сам факт того, что делегациям удалось договориться об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде, несмотря на то, что срок подачи заявки истек в октябре прошлого года, является положительным сигналом. Ранее руководство Северной Кореи бойкотировало участие в Летних Олимпийских играх в Сеуле в 1988 г. Учитывая то, что северокорейская пропаганда преподносит Южную Корею, наряду с США и Японией, как страну-агрессора, участие северокорейских спортсменов в состязаниях на территории военно-политического противника ломает сложившиеся стереотипы.

На Олимпиаде также будут присутствовать северокорейские чиновники, журналисты и артисты. Это практически то же самое, если бы граждане Украины из Киева или Львова, в том числе представители власти, официально приехали в аннексированный Россией Севастополь принять участие в каком-либо местном публичном мероприятии, например, в праздновании Дня города. В канун переговоров Ким Чен Ын выразил желание, чтобы его страна приняла участие в Зимних Олимпийских играх, и призвал к снижению напряженности на Корейском полуострове. По итогам переговоров стороны заявили, что Южная и Северная Корея предпримут совместные усилия для объединения людей и примирения, создания условий для мира и снижения военной напряженности на Корейском полуострове. Участие северокорейской сборной в Зимней олимпиаде в Южной Корее увеличивает шансы того, что на время их проведения Пхеньян воздержится от военных провокаций.

Мун Чжэ Ин проверил нынешнее северокорейское руководство на способность договариваться. Если Олимпиада пройдет спокойно и без эксцессов со стороны КНДР, то южнокорейский президент попробует провести "перезагрузку" отношений двух государств. Он уже выразил свое желание организовать саммит и обсудить все проблемные вопросы с Ким Чен Ыном. Договоренность об участии Северной Кореи в Зимних Олимпийских играх - это сигнал Ким Чен Ыну о том, что Мун Чжэ Ин открыт для конструктивных переговоров. Одним из приоритетов Мун Чжэ Ина является урегулирование северокорейской проблемы в ходе президентского срока.

Кнут и пряник для Ким Чен Ына

Мун Чжэ Ин персонально поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что переговоры с КНДР состоялись. Судя по всему, встреча в деревне Пханмунджом - это результат разыгранной Чжэ Ином и Трампом постановки, с целью убедить Ким Чен Ына отбросить агрессивную риторику и сесть за стол переговоров. Они сыграли с северокорейским диктатором в игру под названием "кнут и пряник". Трампу выгоднее, чтобы Чжэ Ин самостоятельно пытался договаривался с Ким Чен Ыном, поскольку попытки США и Китая убедить КНДР отказаться от ядерного оружия и баллистических ракет не увенчались успехом.

Сначала американский президент нанес удар "кнутом" в виде ужесточения международных санкций против Северной Кореи. На заседании Совбеза ООН в декабре 2017 г. был введен новый пакет санкций против Северной Кореи по инициативе США. Согласно новым ограничительным мерам, страны-члены ООН должны на 89% сократить поставки очищенной нефти в Северную Корею, вернуть на родину всех северокорейских работников, а также проверять все северокорейские суда, чтобы пресечь незаконную перевозку топлива.

Новый пакет санкций – это серьезный удар по северокорейской экономике. Выживание Северной Кореи зависит от импорта нефти и нефтепродуктов. Ранее запреты ООН накладывали ограничения на импорт готовых нефтепродуктов, но не нефти. Ежегодно Северная Корея покупает 8,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в год. ООН лишает КНДР одного из основных источников дохода – экспорта рабсилы. Около 100 тыс. северокорейских рабочих трудятся на стройках, шахтах, в сфере торговли в Китае, РФ, странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы и приносят 2,3 млрд долл. в год в казну. Кроме этого, продолжают действовать ранее введенные ограничения на импорт масла и экспорт угля, железной и свинцовой руды, металла, морепродуктов, текстиля, которые были введены Совбезом ООН в прошлом году.

После этого Ким Чен Ын вспомнил о "прянике", который предложил ему Мун Чжэ Ин – возобновить переговоры. В этих обстоятельствах Южная Корея воспринимается Пхеньяном как меньшее зло, по сравнению с США, которые будут до бесконечности душить КНДР санкциями. Тон риторики северокорейского руководства немного смягчился после прошедших переговоров в демилитаризованной зоне.

Лидер северокорейской делегации Ри Сон Гвон подчеркнул, что стратегические вооружения Северной Кореи, включая атомные бомбы, межконтинентальные баллистические ракеты, нацелены на США, но не на собственный народ, Китай или Россию. "Свой народ" в понимании северокорейских чиновников понятие растяжимое, под ним можно понимать как граждан КНДР, так и население всего Корейского полуострова, включая южнокорейцев. Ким Чен Ын поддерживает идею объединения Северной и Южной Кореи в перспективе, а на переговорах поднимался вопрос воссоединения семей, разлученных в годы Корейской войны (1950-1953 гг.). После очередного ужесточения санкций власти КНДР пытаются оправдаться в глазах коллег из Южной Кореи и соседних государств, дать им понять, что причиной продолжающихся ракетных испытаний являются США, которые якобы представляют угрозу для северокорейской государственности.

Грабли Обамы для Мун Чжэ Ина

Достаточно сложно судить, сможет ли амбициозный южнокорейский президент убедить северокорейского диктатора согласиться на денуклеаризацию Корейского полуострова, добровольно отказаться от производства и испытания баллистических ракет и ядерных боеголовок. До прихода к власти Ким Чен Ына градус военной напряженности на Корейском полуострове был ниже, поскольку ракетные испытания не проводились в таком количестве. В 1994-2003 гг. был период замораживания ракетно-ядерной программы КНДР в обмен на поставки продовольствия, медикаментов и топлива из США.

В рамках межкорейского сотрудничества в конце 1990-х и 2000-х годах в Северной Корее были открыты свободные экономические зоны "Кымгансан", "Кэсон", где южнокорейские фирмы основали свои производства. Туда приезжали работать граждане КНДР и этнические корейцы из Китая. В "Кымгансане" развивался туристический бизнес, там встречались родственники из Северной и Южной Кореи. Мун Чжэ Ин хочет убедить Ким Чен Ына в целесообразности возвращения к подобному формату отношений.

Однако, как показывает практика американо-российских отношений в годы правления президента США Барака Обамы, политика "перезагрузки" может оказаться неэффективной. Не стоит рассчитывать на то, что ради нормализации двусторонних отношений и отмены международных санкций Ким Чен Ын согласится свернуть ракетно-ядерную программу. Ядерное оружие нужно лично Ким Чен Ыну как гарантия неприкосновенности его режима. В Пхеньяне убеждены, что без ядерного оружия Северная Корея станет мишенью США и Южной Кореи, которые добьются смены правящего режима.

Максимум, на что может пойти северокорейский диктатор, так это на очередную бессрочную паузу в проведении ядерных и ракетных испытаний. В запусках и так уже нет острой необходимости. В прошлом году Северная Корея провела 16 ракетных испытаний, в рамках которых запустила 23 баллистических ракеты. Арсенал КНДР пополнился новыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Хвасонг-14", "Хвасонг-15", ракетами малой и средней дальности различных модификаций. На вооружении у КНДР находятся около 60 единиц ядерного оружия. Даже одна ракета с ядерной боеголовкой создает риск ее применения в ходе вооруженного конфликта. У КНДР есть средства для осуществления политики сдерживания и запугивания Южной Кореи. Такой вариант не устроит Северную Корею и США, поскольку риск эскалации напряженности на Корейском полуострове все равно сохранится.

Георгий Кухалейшвили, 112.ua