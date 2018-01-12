За 13 лет учитель из Могилева посетил все 118 районов Беларуси 6 12.01.2018, 13:09

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Могилевчанин путешествовал на поездах, автобусах, а также пешком.

Юрий Колосовский объехал всю Беларусь. Он побывал в каждом из 118 районов страны. На это у него ушло 13 лет. «Радыё Свабода» поговорилo с учителем белорусского языка из Могилева, который на поездах, автобусах и пешком посетил каждый регион страны.

«Мне мешал статус человека, который посетил 116 из 118 районов»

Юрий Колосовский рассказал про восточные городки, которые удивляют жителей Гродно и Бреста; путешествия, 30-километровую пробежку между Смолевичами и Логойском; и Лоев, одно из красивейших мест Беларуси.

- Юрий, вы действительно посетили все 118 районов Беларуси?

- Да, целенаправленно. В течение 13 лет я путешествовал, чтобы побывать в каждом районе. Когда учился в Витебском государственном университете имени Машерова, как-то мне в голову пришла мысль, что я совсем не знаю Беларуси. Названия таких городов, как Сморгонь, Ошмяны, Ивье или Калинковичи, для меня были абстрактными понятиями.

1 мая 2002 года я сел на поезд и поехал из Витебска в Борисов. Это было начало моего долгого путешествия. Осенью и зимой были путешествия по Витебщине. А первые города на западе Беларуси я посетил весной 2004 года. Это Зельва и Слоним. Мне они запомнились как уютные городки. Там сохранилась довоенная застройка, много каменных домов, также невысокие дома, покрашенные в разные цвета. В восточной Беларуси такого нет. Там больше советской архитектуры.

За пять лет студенчества у меня получилось посетить около 100 районов. Потом была служба в армии. Когда я демобилизовался, из воинской части в Слуцке поехал сразу не домой, а в Дятлово. И только оттуда уже в Могилев.

Потом я стал работать преподавателем в Могилеве, появилась семья. И уже не получалось путешествовать так часто, как раньше. Года с три обо мне говорили как о человеке, который посетил 116 районов с 118. И долго мне это мешало. Летом 2015 году я решил «добить» эти два района Гомельской области. Последним стал Брагинский - самый южный в стране. Я нарочно оставил его на десерт.

Чтобы попасть из Смолевичей в Логойск, пробежал 30 км

- И повсюду вы были «по-настоящему»? Это без учета того, где были проездом?

- Да, я был в каждом районном центре. Не считаю за посещение, если просто проезжал район или побывал там полчаса, постоял на вокзале. Я именно приезжал и несколько часов гулял по городу, ходил в местные музеи, храмы.

От 2002 года я начал отмечать посещенные районы на карте, вел дневник путешествий. Там записана дата каждой поездки.

- А как вы обычно путешествуете?

- Добираюсь чаще всего общественным транспортом: поездами или автобусами. Иногда совмещаю поездки общественным транспортом с пробежками.

- Это как?

- Последние пять лет я участвую в марафоне. Но иногда бегаю и просто между городами. Однажды приехал ночным поездом в Смолевичи и оттуда побежал в Логойск - это около 30 километров. С 4-ех до 7-и утра бежал.

- А какая поездка была самой далекой?

- В Малориту, видимо. Чтобы туда попасть, нужно было ехать ночным поездом из Могилева до Бреста, а оттуда еще до Малориты автобусом. И обратно таким же образом. Чтобы посетить один район, потратил двое суток.

А вообще ночные поезда - очень удобная опция. Бывало, что три ночи проводил в поездах. В пятницу вечером выезжаю, а утром в понедельник возвращаюсь. Еду ночь, два-три района посещаю днем, потом еще ночь еду - на утро в другом месте. И так выходные свои проводишь.

Жители Гродно и Бреста удивляются городкам Восточной Беларуси

- Но насколько интересно путешествовать по Беларуси?

- У нас есть что делать и на что смотреть. В каждой области я могу назвать места, куда стоит приехать. Мне очень нравится Лоев Гомельской области - уникальное место. Там можно стоять на высоком берегу реки и смотреть на Украину, на красивые пейзажи Днепра. Не так давно ездил в Давид-Городок и Туров, чтобы увидеть малые городки Полесья.

Мне также нравятся тихие северные районы с их озерами - Лепель, Ушачи, Россоны. С центральной Беларуси могу назвать холмы Дзержинска, Клецка и Копыля. Долго могу об этом рассказывать. Мне, честно говоря, не столько запоминаются храмы и музеи, куда я тоже хожу, но больше всего местные пейзажи с реками, озерами и холмами. Особенно запоминаешь это, когда идешь пешком 20-30 км.

- Наименее популярные регионы - как раз восточные районы Витебской области, Могилевской и Гомельской. По вашему мнению, что там может быть интересного?

- Я пять лет учился в Витебске, поэтому сначала я «закрывал» Витебщину и родную Могилевскую область. Но эти места действительно менее популярны среди туристов.

Друзья из Западной Беларуси думали, что на востоке чуть ли не выжженная земля. А на самом деле столько интересных вещей.

С чем это связано? Во-первых, чувствуется след коммунистической власти. Там меньше памятников архитектуры, меньше храмов и замков.

Во-вторых, Восточная Беларусь не так разрекламирована, как другие туристические объекты. Когда ко мне приезжали друзья из Западной Беларуси, из Гродно и Бреста, я показывал им наши городки, тот же Шклов и Быхов, Рогачев. Мне нравится на Витебщине, Орша и Смоляны. И они удивлялись. Думали, что там чуть ли не выжженная земля, а на самом деле столько интересных вещей.

-Вы побывали во всех районах, остался ли еще стимул для путешествий по Беларуси?

- Хотелось бы еще «закрыть» города, которые не являются райцентрами. Ведь еще не везде бывал. В Скиделе, Белоозерске, например.

В последнее время я совмещаю свои путешествия по Беларуси и за рубежом с марафонами. Выбираю интересные города, где проходят соревнования, и еду туда. В той же Польше городов 10-15 объехал таким образом. В Украину, Литву и Латвию ездил, чтобы поучаствовать в марафоне.

А в 2007 году у меня появилась новая традиция: каждый год выбираюсь в город, где проходит День белорусской письменности. За 11 лет я так посетил 11 городов.