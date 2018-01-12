«Папа свою работу всегда любил» 12.01.2018, 12:30

Фото: s13.ru

Родственники прыгнувшего c моста гродненского водителя рассказали о нашумевшем инциденте.

В начале декабря водителя гродненского автопарка, который прыгнул с моста в Неман, выписали из больницы домой. Врачи оценивали его состояние, как удовлетворительное. С тех пор 57-летний Сергей дома, с семьей. Его дочь рассказала tut.by, что день, когда все произошло, отец не помнит.

— Папа не помнит тот день, почему так произошло — говорит, не знает. Свою работу он всегда любил и автобусный парк ни в чем не винит, — рассказала Ольга.

Напомним, инцидент произошел в Гродно 4 ноября. Водитель остановил автобус на Старом мосту, вышел из кабины и прыгнул в Неман. Мужчину удалось спасти. В тяжелом состоянии он был госпитализирован. Больше месяца он находился под наблюдением врачей.

После происшествия в автобусный парк зачастили проверки, а водители написали коллективные жалобы в прокуратуру и aдминистрацию Лукашенко. С сотрудниками автопарка два раза встречался мэр города Мечислав Гой. До этого беседовать с шоферами приезжали представители районных администраций города. Правда, водители говорили, что конструктивного разговора пока не получается. Одного из водителей, подписавших коллективную жалобу, уволили. Официальная причина: недостача денег в кассе.

Сейчас ситуацию в автопарке руководство предприятия не комментирует, собираясь дождаться итогов всех проверок.