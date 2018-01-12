Видеофакт: Ускоритель от китайской ракеты упал и взорвался в жилом районе 12.01.2018, 12:35

Китайские ракеты пока не могут похвастаться многоразовостью.

В Twitter-аккаунте Cosmic Penguin была опубликована запись падения неопознанного летающего объекта, который, предположительно, является отработанным разгонным блоком ракеты «Чанчжэн-3B» («Великий поход 3B»). Заснять событие удалось потому, что ускоритель упал совсем рядом с населенным пунктом и, судя по видео, взорвался где-то за домами. Более поздние свидетельства подтвердили, что НЛО, с высокой долей вероятности, — это часть китайской ракеты.

Cosmic Penguin опубликовал лишь часть видео, которое сейчас гуляет по китайским соцсетям. Утверждается, что инцидент произошел в городском округе Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Зону падения в Twitter называют запланированной, хотя в это с трудом верится.

This is probably why the Chinese need to recover their rockets stages soon....and for reasons other than price:



(video of booster falling in planned drop zone from Chinese social media for today's Long March 3B launch, taken at Baise, Guangxi, China) pic.twitter.com/SLqaDeoPf7 — Cosmic Penguin (@Cosmic_Penguin) 12 января 2018 г.

Согласно официальной информации с китайского правительственного ресурса «Синьхуа», сегодня утром (в пятницу) с помощью ракеты «Чанчжэн-3B» на орбиту были доставлены два навигационных спутника BeiDou-3, которые стали 26-м и 27-м в навигационной спутниковой системе BeiDou.

Up close to the booster from the Long March 3B that landed near buildings in Guangxi province shortly after launch pic.twitter.com/I8QoTovy1I — Andrew Jones (@AJ_FI) 12 января 2018 г.

Ракета «Чанчжэн-3B» состоит из трех ступеней и четырех навесных разгонных блоков. Китайские ракеты пока не могут похвастаться многоразовостью.