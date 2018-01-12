МИД Польши: Посол Павлик завершает миссию в Беларуси по собственной просьбе 12.01.2018, 13:01

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Конрад Павлик

Фото: PAP

В окончании миссии дипломата нет политического фона.

Посол Польши Конрад Павлик завершит свою миссию в Беларуси по собственной просьбе. Об этом агентству PAP сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Польши Артур Лёмпарт. Он добавил, что решение об этом принял еще бывший министр Витольд Ващиковский по просьбе самого Павлика.

В окончании миссии дипломата нет политического фона, подчеркнул Лёмпарт.

Павлик был послом в Минске от 2016 года. В 2014—2015 отвечал за восточную и полонийную политику в МИД.

Как сообщается, Павлик завершит свою миссию 31 января.