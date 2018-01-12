Техосмотр: Какие документы нужны и за что придется заплатить 12 12.01.2018, 13:15

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Как выглядит процедура переноса отметки о гостехосмотре при смене владельца автомобиля.

"Расскажите о процедуре переноса отметки о гостехосмотре при смене владельца автомобиля. Какие документы для этого нужны? Надо ли обращаться именно на ту станцию, где предыдущий владелец последний раз проходил ТО? К тому же говорят, что за это нужно будет платить", пишет abw.by.

Как мы помним, с 1 января государство пошло навстречу автовладельцам и официально разрешило переносить отметку о ТО при госрегистрации транспортного средства новым собственником, если срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении не истек.

Для осуществления этой процедуры новому владельцу автомобиля нужно приехать на любую диагностическую станцию и предъявить:

• наклейку с номером разрешения ТО (ту, которая клеится на лобовое стекло);

• заявление о переносе отметки в сертификат о прохождении гостехосмотра (имеется на сайте УП "Белтехосмотр" и на диагностических станциях);

• гражданский паспорт владельца автомобиля (нужен для заполнения заявления);

• документ, подтверждающий факт платы за услугу по поиску и обработке данных, необходимых для переноса отметки в сертификат.

При наличии наклейки (если она не утеряна) процедура переноса проходит довольно быстро. Некоторые станции могут принимать оплату (8,58 руб.) на месте наличными (нужно уточнять такую возможность), услугу также можно оплатить в банке (указать оператору назначение платежа - за перенос отметки о ТО) и с помощью интернет-банкинга через ЕРИП. Реквизиты платежа для Минска можно найти здесь, в самом конце публичного договора возмездного оказания услуг.

Если наклейка не сохранилась, минчанам и жителям Минской области придется со всеми остальными документами ехать в филиал УП "Белтехосмотр" по г. Минску и Минской области, расположенный по адресу: ул. Социалистическая, 26 (тел. для справок 8-017-380-09-01), и там подтверждать факт прохождения техосмотра по имеющейся базе. Там же отметку о ТО перенесут в новый сертификат.

В связи с вышеперечисленным у читателей могут появиться минимум два вопроса: почему сотрудники диагностических станций не могут на месте проверить, проходил ли автомобиль техосмотр, в случае утери наклейки, если у них есть общая база, и за что платить 8,58 руб., если человек сам предоставляет все необходимые документы?

По первому вопросу в филиале по Минску и области журналисту ABW.BY ответили, что другие диагностические станции имеют "урезанный" поиск по базе, а расширенный есть только у них. Наличие диагностической карты (в ней есть номер разрешения ТО) при отсутствии наклейки теоретически может упростить процедуру, но не факт, так как инструкции предписывают работнику станции принять от заявителя определенный набор документов: заявление, разрешение, оплату. В принципе решить проблему можно было бы звонком инженера в филиал, но делать это он не обязан, и вообще "есть правила".

Второй вопрос остается открытым…