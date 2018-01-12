Большая коалиция в Германии: СМИ сообщили о прорыве в переговорах 12.01.2018, 13:30

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Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg/Getty Images

Объем предварительной договоренности составляет 28 страниц.

(СДПГ) достигли прорыва в предварительных переговорах о формировании большой коалиции, сообщает Die Zeit (перевод — nv.ua).

По данным источников, объем предварительной договоренности составляет 28 страниц, ее еще предстоит окончательно одобрить переговорным группам политических сил.

Переговоры с участием Ангела Меркель (ХДС), Мартина Шульца (СДПГ) и Хорста Зеехофера (ХСС) проходили всю ночь, основная дискуссия была сосредоточена на проблемах миграции, финансов и налогов.

Как пишет Die Welt, стороны договорились, что Германия сможет принять не более 180-220 тыс. беженцев в год.

Кроме того, обсуждался уровень финансирования различных дорогостоящих проектов в области медицины.

По итогам выборов 2017 года положение Меркель пошатнулось, так как союз ХДС/ХСС утратил поддержку большинства своих избирателей и был вынужден начать коалиционные переговоры со «Свободной демократической партией» и партией «Зеленых». СДПГ тогда отказалась вступать в новую большую коалицию с ХДС/ХСС.

В понедельник, 27 ноября, ХДС Меркель согласилась на большую коалицию с Социал-демократической партией ради завершения политического кризиса, который начался после провала переговоров с Свободными демократами и Зелеными. Социал-демократы также пошли навстречу консерваторам и согласились начать переговоры о формировании новой "большой коалиции".

В случае с последующим затягиванием формирования коалиции Германии грозят новые парламентские выборы.