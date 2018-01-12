«Бизнес-идея возникла из желания подольше поспать» 12.01.2018, 13:47

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Минчане рассказали о том, как запустить свой бизнес до 25 лет.

Журналисты citydog.by поговорили с молодыми людьми, которые решились на свое собственное дело, не имея большого опыта работы. И примеры есть не только из IT!

Роман, 23 года

«Найди, что хорошо работает, и сделай лучше»

– Я начал работать в IT практически 5 лет назад – со второго курса. И о своем деле стал задумываться достаточно давно. Но тогда реализовать какой-то продукт было практически невозможно, потому что не было необходимого опыта, в том числе в программировании. А для старта нужны либо деньги, либо хорошие навыки, чтобы заниматься разработкой самому.

Многие проекты, которые сейчас появляются в Беларуси, возникают следующим образом: ты смотришь по сторонам, замечаешь то, что тебе нравится, и делаешь что-то похожее. Модель простая – найди, что уже хорошо работает, и сделай это лучше. Обычно идеи рождаются спонтанно: наша появилась, когда мы серфили по интернету и смотрели YouTube-каналы. Увидели похожую реализацию в России, проверили ее в Беларуси – на тот момент ничего похожего не было – и подумали, что было бы прикольно это запустить здесь.

Мы занимаемся разработкой IT-продукта для рынка HoReCa – hotels, restaurants, cafes. Наше приложение называется Esupl. Это оптимизированная CRM-система для данного рынка. По сути, мы связываем поставщиков с заказчиками через онлайн-платформу, где практически все действия автоматизированы.

В будущем мы планируем сделать их полностью автоматизированными, чтобы приложение знало, что клиент чаще всего заказывает, самостоятельно формировало заказ, и от него нужно было только согласие или минимальные коррективы. Задача – свести к минимуму человеческий фактор, чтобы не возникало вопросов с «забыл» или «ошибся».

Базовый пакет для клиентов из сегмента HoReCa бесплатный. Для поставщиков в будущем система будет платной – можно выбрать из нескольких тарифных планов. Мы работаем по всей Беларуси, но, естественно, больше всего клиентов в Минске. В планах есть добавить и зарубеж.

Поиском идеи мы начали заниматься вместе с моим теперешним бизнес-партнером, когда остановились на этой, я обратился к своему другу, который помог проверить ее на потенциальных клиентах. Так у нас появился третий партнер.

Бизнес-план и финансовый план на первых стадиях мы формировали сами, потом начали советоваться со специалистами. На самом деле бизнес-модель здесь прозрачная, не приходилось изобретать новых схем, всё достаточно линейно: у нас есть IT-продукт, на который мы продаем подписку.

Первым делом мы взялись за разработку, потому что это основа. Любой стартап – субстанция достаточно неопределенная, и, пока не будет готов IT-продукт, о какой-либо компании сложно говорить. Тем более в нашем случае, когда нет сверхтехнологии, которую можно сразу запатентовать и продать. Это рядовая технология, условно говоря, каркас интернет-магазина с усложненной админ-панелью и СRM-системой. Такие идеи не патентуются.

Реализацию можно разделить на несколько этапов. Это разработка MVP – версии, которая показывает, как будет выглядеть приложение. На это ушло порядка трех месяцев. Далее был этап наращивания функционала, изменение визуальных составляющих. Бета-версия продукта была готова где-то за полгода. После этого приложение стало доступно ограниченному числу пользователей, с которых мы собрали отзывы и улучшили продукт к основному релизу.

Во время разработки приложения мы еще работали в компаниях – совмещать было возможно, потому что не приходилось переключаться с одной сферы на другую. Тем не менее на это уходили все вечера и выходные. Но, когда появились клиенты, заниматься чем-то еще стало нереально, поэтому мы ушли с работы.

Конечно, опасения по поводу шага в неизвестность присутствовали: опыта ведения бизнеса и вообще существования вне крупной компании не было. Но этот страх ничем не подкреплен, он просто в голове, поэтому нужно уходить и начинать делать. Когда ты понимаешь, что, чтобы иметь те деньги, которые получал раньше, нужно решить вот этот перечень задач, берешься за них, не откладывая.

«Это однозначно работа 24/7»

У нас трое фаундеров, поэтому выбора формы ведения бизнеса не было – подходило только ООО. Регистрацией мы занимались самостоятельно – естественно, предварительно советуясь с юристами о том, как что-то делать и куда идти. С обращениями в госструктуры было достаточно легко.

Распределение обязанностей было простым. Поскольку в команде два «технических» человека, разработка приложения целиком лежала на нас, третий соучредитель отвечает за организацию деятельности компании. Я занимаю должность директора, поэтому есть и формальные обязанности, но технической составляющей больше.

Какой-то барьер к руководству у меня присутствовал. Но человек даже старшего возраста приходит ко мне по собственному желанию, я плачу ему деньги, поэтому мыслей, как же я буду говорить, что ему делать, у меня нет. Даже если он знает больше в какой-то сфере – о каких комплексах может идти речь?

Поскольку у нас достаточно узкий сегмент, масштабных рекламных каналов для нас нет. Главный акцент мы делаем на отдел продаж, который работает по принципу связи с клиентом. Но из-за отсутствия опыта сразу мы организовали его работу не слишком эффективно, и наши представления о результатах пришлось скорректировать.

Первое время существовала только общая Ехсel-таблица со всеми контактами, сложно было анализировать ситуацию. Когда база достигла 300 клиентов, это стало просто невыносимым. Потом к нам в команду пришли опытные люди, которые перевели всё это в автоматический режим. У нас появился регламент в отделе продаж, видеоматериалы по тестовому обучению – теперь мы не тратим много времени на то, чтобы ввести в дело нового сотрудника.

Мысли, что мне было бы лучше одному, у меня никогда не было. Наоборот, я думал только о том, что один бы не справился. У нас могут не совпадать взгляды на то, как мы будем решать ту или иную задачу, но это определяется путем качественного спора. Заниматься подобного рода проектом одному, скорее всего, невозможно. Либо надо иметь достаточно денег, чтобы нанимать сотрудников, в том числе и технических, которые стоят довольно дорого.

Если говорить о возрасте, то ничего ждать не нужно. Даже если тебе 19-20 лет и к тебе приходят отчетливые мысли о том, чтобы заняться своим делом, – надо действовать. Потому что после 25 рисковать гораздо сложнее, а бизнес точно будет отнимать много времени – это однозначно работа 24/7.

В целом в IT-сфере очень много легких на подъем людей, потому что, чтобы в ней работать, нужно быть динамичным – технологии реально меняются каждый день. И у большинства есть цель запустить свой стартап, поэтому и коллеги, и родные меня только поддержали. Они понимают, что я не занимаюсь бесперспективной ерундой, не трачу деньги без шанса их вернуть. Тем более я не ухожу из IT, у меня также есть практика, я работаю с современными технологиями.

Можно прочитать миллион книг, но, пока ты не попробуешь, не будешь знать об этом ровным счетом ничего. Однако это не значит, что образование не нужно, – у меня в планах учеба в сфере финансов.

А вообще, очень важно начать. Естественно, через пару месяцев придется столкнуться с трудностями, но, когда их преодолеешь и получишь первые результаты, уже жалко будет бросать. В любом случае успех – это количество неудач плюс одно действие.

Анастасия, 23 года

«Начали воплощать проект с листа бумаги и ручки»

– До открытия собственной студии я окончила музыкальный колледж, училась в университете и, собственно, с раннего детства занималась музыкой. Поэтому мыслей уйти в другую профессию у меня никогда не появлялось. Еще студенткой я преподавала в музыкальной студии во Дворце детей и молодежи, а также давала частные уроки на дому.

Мне по жизни везло с хорошими преподавателями, поэтому, как мне кажется, очень многое в успехе ребенка, в его развитии зависит от преподавателя, его отдачи и энтузиазма. Занятия приносили мне невероятное удовольствие, ведь здесь результат во многом зависит от тебя: поступает ученик в желаемое заведение, побеждает в конкурсе или сдает экзамен.

Я уже работала в одной из лучших на тот момент частных музыкальных студий. Ребят школьного возраста среди них фактически не было, аудитория гораздо старше. И однажды ко мне на урок пришел ученик, который позднее и вдохновил на открытие школы. Он уже около двадцати лет занимался бизнесом. Он помог поверить мне в реальность собственной идеи и всячески помогал в реализации. К моменту открытия школы рядом со мной оказались люди, которые верили в меня и помогали. Среди этих людей была и моя подруга, ставшая позже партнером, которая просто верила в эту идею и на энтузиазме бралась за все, что по силам и нет. Преображала студию из ничего, что-то выдумывала...

При этом я еще училась в университете, а моя мама считала, что я непременно должна отучиться в магистратуре, аспирантуре и остаться там работать. По этой причине я знала, что идея не будет приветствоваться ни моей мамой, ни преподавателями университета.

Начали воплощать проект с листа бумаги и ручки. Мой друг заставил меня нарисовать весь бизнес-план до мелочей: сначала идеальный, а затем тот, для которого понадобятся минимальные вложения, но при котором студия сможет функционировать. После этого он его подредактировал, и мы принялись за реализацию.

Сняли небольшое помещение, поставили колонку, микрофон и подаренный нашим учеником синтезатор. Это помещение, конечно, мало чем напоминало студию. Но как в детстве мы видели грандиозный замок в шалаше из подушек, так наши ученики восприняли это полупустое офисное помещение как полноценную музыкальную студию.

Art.Sound – это школа музыкального обучения и для детей, и для взрослых. К нам приходят с разными целями: кто-то готовится к серьезным проектам, к поступлению в белорусские и зарубежные учебные заведения, кто-то занимается ради удовольствия. Мы постоянно организовываем какие-то встречи, вечеринки, «тусовки» для своих учеников.

Идея воплощалась на таком энтузиазме, что трудностей мы не замечали. Самым сложным вопросом остается подбор преподавателей. Спасибо ученикам, которые прошли с нами весь этот путь, давали и дают на себе учиться, прощают нам какие-то ошибки из-за неопытности и верят в нас.

Владислав, 21 год

«Когда продажи были на спаде, попытался устроиться на работу»

– Сейчас я занимаюсь двумя проектами: продажей гироскутеров через интернет-магазин и продажей модульных кухонь через фирменный салон. Идеи не приходили просто так, каждый раз это был примерно месяц анализа рынка, поиска подходящих ниш, изучение и тестирование разных идей. Сначала смотрели идеи в России и искали успешные кейсы, затем анализировали WordStat и спрос у нас в Беларуси. Вариантов было достаточно, и все абсолютно разные. Примерно из 20 протестированных идей только двумя решили продолжать заниматься.

Сомнений особо не было, потому что стартовали почти без капитала и рисковать могли только потраченным временем. Естественно, многого мы не знали, поэтому был определенный страх неизвестности, но мы просто делали. Ошибались, исправляли и двигались дальше.

После того как я нашел идею продажи гироскутеров в Беларуси, начал искать инвестора. Мы договорились на закупку первой партии гироскутеров на 5000$, но в процессе взгляды разошлись, и пришлось искать другие варианты для старта. В этот момент мы познакомились с нынешним партнером, с которым решили запускать гироскутеры без вложений в товар.

Мне тогда было 19 лет, у меня был двухлетний опыт активных продаж и участие в довольно интересных проектах. На запуск проекта с гироскутерами ушло примерно 4 месяца. Опыта в построении бизнеса не было, и все приходилось делать интуитивно и на примере других предпринимателей. Сейчас тот же самый запуск можно повторить за две недели.

С первой трудностью мы столкнулись, когда звонили клиенты, которые хотели купить гироскутеры в тот же день. В Беларуси их практически не было, и приходилось перерывать весь интернет в поисках поставщика. В итоге нашли несколько поставщиков, с которыми работаем и сегодня. У нас довольно обширная база клиентов как среди медиаперсон, так и среди крупных компаний.

На открытие салона кухонь ушло примерно 2-3 недели, хотя мы не понимали, как всё работает в кухонной тематике и в чем особенности офлайн-бизнеса. Но с сентября нам удалось установить уже более 50 кухонь.

Отношения в своем бизнесе я стараюсь выстраивать по принципу «оговариваем правила на берегу». Это касается и партнеров, и сотрудников, и поставщиков. Когда все условия прозрачны, гораздо проще работать. Всему приходилось учиться уже по ходу и на ошибках, поэтому были мысли, что стоило начать на пару лет раньше.

Cергей, 26 лет

«Первый бизнес-проект я начал еще в детском саду»

– Так вышло, что, не считая каких-то подработок, я практически сразу стартовал со своего дела. На четвертом курсе – нам было где-то 21-22 – мы собрались группой энтузиастов и начали движение к своей компании. Мы все делали неправильно, и это был очень насыщенный ошибками опыт – уверен, каждому из нас он дал очень многое.

А свой первый бизнес-проект я начал еще в детском саду. Все ребята на прогулке искали камни, которые приносили мне, и я уже назначал этот камень плохим или хорошим. Плохой выбрасывался за территорию садика, а хороший я мог оставить себе или отдать тому, кто нашел. Хорошие камни я обменивал на аренду игрушек. Домой я их, конечно, не забирал, но вот за два часа игры с очень крутым «робокопом» я отдавал два камня. Как у меня получилось это организовать – для меня до сих пор загадка.

Когда пришла идея первой компании, мы учились в БГУИР. Все были связаны с IT, практически все уже работали в этой сфере и, само собой, хотели заниматься тем же.

Идея сервиса Uprint пришла из потребности поспать. Это сервис, через который можно заказать печать онлайн и забрать материалы в более чем 50 пунктах по Минску либо заказать доставку. Но, когда его не было, а на дипломную работу была потрачена вся ночь, приходилось стоять по два часа в очереди. Мы с другом и партнером по предыдущей компании решили бороться с этой несправедливостью, что и привело к созданию сервиса.

Во время развития Uprint я общался с владельцами пунктов печати, иногда обсуждая возможность других совместных проектов. Так и познакомились с партнером по сервису курьерской доставки Xytki. Мы обсудили несколько проектов, в том числе этот, и на какое-то время разошлись решать текущие дела.

Через какое-то время сервису онлайн-печати потребовалась быстрая и удобная доставка. Мы вспомнили, что обсуждали подобный проект. Решили поинтересоваться, не готов ли он случайно, так как мы бы воспользовались. Оказалось, что работа над проектом шла, но как раз нужны были люди, которые в этом помогут. Спустя некоторое время на свет появился проект, который определенно радует нас своим ростом.

«Большинство идей могут быть реализованы минимальными усилиями»

В каждом из сервисов мы шли по стратегии минимального рабочего прототипа. То есть мы не делали годами все и сразу, а постепенно дорабатывали продукты. Сейчас я даже не знаю, сколько необходимо потратить времени, чтобы написать и Uprint, и Xutki с нуля. Это действительно много усилий.

Поначалу же это были сервисы, которые максимально просто решали свою главную задачу. Поэтому они были готовы буквально за пару месяцев. Учитывая еще, что Xutki был создан на базе технологий, которые были написаны для Uprint: и там, и там – сервисы. Но это не значит, что сделали первую версию – и все, можно расслабляться. Как раз наоборот: после запуска и начинается основная работа. Как в технологическом плане, так и в плане бизнес-процессов.

Наверное, какие-то проекты просто невозможно запустить без огромной предварительной работы. Но большинство идей может быть реализовано минимальными усилиями. Проекты, в которых я принимаю участие, как раз из таких. Мое мнение – надо отталкиваться от потребности. Если ты сам, твои друзья или знакомые воспользовались бы твоим продуктом, если бы он был, – это верный путь. Конечно, есть еще вариант создания потребностей, но это уже высший пилотаж.

Что касается трудностей, то, во-первых, им сложно дать определение. Знаете, для кого-то одна ситуация – это проблема грандиозных масштабов, а для другого та же ситуация – это просто очередной вопрос, который необходимо решить. Я склонен думать, что все и всегда решаемо – вопрос в усилиях и времени.

Конечно, есть трудности. Но ощущения, которые приходят оттого, что люди пользуются тем, что ты создал вместе со своими партнерами, и говорят слова благодарности – вот это заставляет с готовностью решать возникающие вопросы. И, конечно, не стоит полностью романитизировать дело и забывать о финансовой составляющей. Это тоже хорошо мотивирует со всем справляться.

В отношении с коллегами и подчиненными, на мой взгляд, главное – это быть честным и делать то, что ты говоришь. Ну, и относиться ко всему с должной иронией и юмором, без этого никуда. Мне довелось столкнуться с распространенной ситуацией бизнеса с друзьями. И я до сих пор верю, что ничего плохого тут нет. Очень важно уметь разделять работу и личные взаимоотношения. Мы можем ожесточенно спорить по какому-нибудь решению в бизнесе и через 10 минут уже ехать отмечать день рождения общего друга, причем безо всякого лицемерия. Кстати, умение так разделять – это как раз не моя заслуга, меня этому научили.

Сомнений, стоит ли заниматься своим делом, у меня совершенно не было. Как мои знакомые музыканты, например, не могут жить без музыки, так и я – без каких-то новых проектов. Идеи приходят постоянно. Приходят и сами по себе, и вместе с людьми, которые эту идею придумали. Часто бывает, что или сама идея не доработана до конца, или она не такая уж и гениальная, или сам человек не особо хочет утруждать себя работой. В таких случаях, конечно, неуверенность есть. Но когда идея зажигает, и вся команда хочет работать... Какие тут могут быть сомнения?

А по поводу возраста я тоже никогда не думал в контексте «Рано». Были мысли только вроде: «Аааа, почему так поздно и почему так медленно?!» Чем раньше начнешь заниматься чем-то своим, тем быстрее получишь опыт, набьешь шишки и либо поймешь, что это не совсем твое, либо уже с большей точностью и большими усилиями начнешь двигаться дальше.