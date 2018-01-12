Леонид Судаленко: Мы заставим птицефабрику «Хальч» выполнить требования работниц 12.01.2018, 14:05

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Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Работницы скандальной птицефабрики ищут управу на начальство.

Работницы птицефабрики «Хальч» Ветковского района подали в суд на работодателя. Обработчики птицы Елена Котлярова и Лариса Сорокина добиваются увольнения по собственному требованию с выплатой денежной помощи в размере 3 месячных зарплат, передает «Радыё Рацыя».

Женщин не устраивали условия труда на предприятии, а также попытки начальства уволить их по истечению срока действия контракта. Елена Котлярова замечает, что ей лично очень обидно за то, что начальство попыталось выставить ее на улицу без денег, несмотря на честную работу.

- Мы работали с самого открытия убойного цеха. И чего только у нас не было: глаза и руки у нас нарывали и гноились. И работали, если надо, мы по 16-18 часов за смену. Мы со всем смирились. Но когда нам дали бумаги об увольнении, мы возмутились. На каком основании нас увольняют?! Конечно, нам обидно из-за такой несправедливости. Поэтому мы и пошли в суд, - рассказала Елена Котлярова.

Кроме нарушений трудового законодательства, одна из работниц, Лариса Сорокина, получила на птицефабрике производственную травму. По словам женщины, руководство предприятия пыталось скрыть происшествие.

- Очень скользко в цеху, воды много на полу постоянно. И вот я однажды подскользнулась, моя рука коснулась ножей. Часть кожи вырвало. Конечно, было страшно. Полтора месяца я отлежалась в больнице, а из начальства мне никто не позвонил даже. Помню, как я была в шоке после травмы, а меня со слезами на глазах администрация убеждала, чтобы я подтвердила, что это не производственная, а бытовая травма, - рассказала Лариса Сорокина.

Правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко убежден, что при объективном рассмотрении дела удастся обязать птицефабрику выполнить требования работниц:

- Женщинам выписали предупреждение, что с 16 января текущего года они потеряют работу. В данной ситуации выбор невелик: либо они ничего не получают, либо увольняются по собственному требования в связи с допущенными нарушениями. Ну, и получают по 3 среднемесячного зарплаты.

В конце 2017 года, во время реорганизации акционерного общества «Хальч», было заявлено о закрытии убойного цеха птицефабрики. Около 170 рабочих рискуют остаться без работы.