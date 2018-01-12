Видеохит: Кот вырос в конюшне и выезжает на прогулки, сидя на лошади 2 12.01.2018, 14:12

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Дрессировщик лошадей в Великобритании однажды завела котенка.

Несколько лет назад Эмма Мессингейл, профессиональный дрессировщик лошадей из графства Девон в Великобритании, увидела в гостях у своего знакомого очаровательного сиамского котенка по кличке Луи. Эмма упросила отдать животное ей. Что случилось дальше, рассказывает goodnewsanimal.ru.

Луи сразу же полюбил сопровождать свою хозяйку в ежедневных визитах в конюшню и чувствовал там себя как дома.

— Сначала он просто ходил за мной, потом начал лазить по перегородкам между стойлами, а потом полюбил запрыгивать лошадям на спину и лежать там, — рассказывает Эмма.

Лошади тоже полюбили Луи. Особенно хорошие отношения у него сложились с кобылой по кличке Комета, которая славится своим спокойным характером. Когда Комета выезжает на прогулку по лесу, Луи сидит верхом на попоне на ее спине и чувствует себя как заправский ездок.