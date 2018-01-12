В 2017 году белорусы вернули по чекам Tax Free больше 3 миллионов евро 2 12.01.2018, 14:39

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Это на 163 тысячи евро больше, чем в 2016 году.

В январе - декабре прошлого года по чекам Tax Free белорусы вернули себе налогов на 3 млн. 235 тыс. 179 евро. Об этом kp.by рассказали в пресс-службе Технобанка, который занимается в Беларуси возвратом НДС по чекам Tax Free. Напомним, что если вы за границей приобрели товаров на определенную сумму (в каждой стране разные лимиты на возврат НДС), оформили нужные бумаги в магазине, то в Беларуси по системе Global Blue и некоторым другим можете вернуть себе налог.

В 2016 году белорусы вернули налогов меньше - 3 млн. 71 тыс. 900 евро. Но до крутого шопинга, который был в 2013 - 2014 годах, нам еще далеко - тогда через Технобанк в год белорусы возвращали налогов по 5 млн. евро.

Несмотря на миллионы евро за год, средняя сумма возврата по одному чеку Tax Free системы Global Blue довольно скромная - всего 17,5 евро. К слову, в Технобанке можно вернуть НДС по чекам Tax Free и через другие системы.

Сколько денег вернули белорусы по чекам Tax Free в 2017 году*

Global Blue - 3 198 386,53 евро, средний чек - 17,55 евро;

Premier - 236 547,24 евро, средний чек - 30 евро;

Innova - 16 912,39 евро, средний чек - 29 евро;

Litofolija - 13 666,75 евро, средний чек - 18,5 евро;

Tax Card - 19 880 евро, средний чек - 29 евро.

*данные Технобанка.