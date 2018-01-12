Том Хэнкс признан лучшим актером всех времен 7 12.01.2018, 14:55

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Голливудский актер - звезда фильмов «Форрест Гамп», «Филадельфия», «Спасти рядового Райана» и других.

Известный голливудский актер Том Хэнкс назван лучшим актером всех времен. В голосовании популярного портала Ranker приняли участие более 1,1 млн пользователей, пишет nv.ua.

Звезда фильмов «Форрест Гамп», «Большой», «Филадельфия», «Спасти рядового Райана» и многих других получил более 22 тысяч голосов киноманов и оказался на первом месте в рейтинге.

Вторую позицию заняла американская актриса Бетт Дэвис («Все о Еве», «Смерть на Ниле»), а замыкает тройку лидеров актер театра и кино Марлон Брандо («Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», «Трамвай Желание»).

Также в десятку величайших актеров в истории кинематографа вошли Роберт де Ниро, Джеймс Стюарт, Джек Николсон, Кэтерин Хэпберн, Морган Фримэн, Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.