Минчанин, который подозревался в угоне, выиграл автомобиль 3 12.01.2018, 15:07

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На данный момент у Константина Сиротко нет водительского удостоверения.

Парень, находившийся в СИЗО, выиграл и получил автомобиль, пишет БелТА.

Напомним, что ранее внедорожник в рекламной игре «Евроопта» выиграл минчанин Константин Сиротко, который подозревался в угоне автомобиля. Так как в то время юноша находился в СИЗО, дисконтной карточкой Константина пользовалась его девушка Ирина.

Однако под самый Новый год Константина выпустили из-под стражи, заменив меру пресечения подпиской о невыезде, и победитель смог, как того требуют условия игры, предоставить необходимые данные, а также явиться за призом лично. «В будущем хочу открыть свой бизнес, создать семью… А первым делом — сдать на права!», — сказал парень.