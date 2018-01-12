Андрей Зубов: В окружении Путина очень забеспокоились 1 12.01.2018, 15:18

5,421

АНДРЕЙ ЗУБОВ

ФОТО: PRAVMIR.RU

Предоставление Украине летального оружия - серьезный удар по Кремлю.

В эфире КремльТВ снова "взорвался" Жириновский – на этот раз по поводу предоставления летального оружия Украине. "Взорвется" ли и Кремль? Какова опасность того, что его ответ будет военным, а не политическим? Могут ли в "черном списке", который в ближайшее время планирует обнародовать Министерство финансов США, оказаться друзья президента России? Какой эффект окажет обнародование этих имен?

На эти вопросы в блиц-интервью "Обозревателю" ответил российский историк, оппозиционный политик Андрей Зубов.

- Реакция Жириновского понятна и прогнозируема. А какой будет реакция Кремля на этот факт?

- С этим тоже все понятно. Совершенно естественное право страны – покупать то оружие, которое она считает нужным для своей обороны. Поскольку конфликт на востоке Украины идет фактически между Россией и Украиной, то, разумеется, выравнивание военного паритета Украины и России – это обычная разумная мера.

И то, что сейчас Запад занялся этим выравниваем, – это очень и очень хорошо. Потому что это позволит, по крайней мере, снизить потери и понять, что агрессия будет оплачиваться более высокой ценой. Отсюда и шанс, что агрессия будет остановлена.

- Но, видимо, в Кремле иначе смотрят на эту ситуацию.

- Наверное, в Кремле смотрят иначе. В Кремле хотели бы иметь слабого противника, с которым можно делать все что угодно. Это совершенно естественно для Кремля. Но Украина просто заботится о своих интересах.

- Можем ли мы рассчитывать на то, что ответ Кремля будет сугубо политическим, а не военным?

- Мне кажется, к сожалению, никто этого сказать не может. Потому что поведение кремлевского руководства после 2014 года, после аннексии Крыма непредсказуемо. Оно не укладывается ни в правовые рамки, ни даже в рамки политической логики.

Будем надеяться, что хватит ума военных действий не начинать.

Но может быть все что угодно. Тем более что в Кремле борются за влияние несколько группировок: одни предпочитают силовые методы, другие – больше делают акцент на примирительных действиях, чтобы восстановить отношения с мировым сообществом. Какая из них в данный момент будет превалировать, никто не знает.

- Администрация США готовит представить Конгрессу список высокопоставленных российских чиновников, которые могут оказаться в "черном списке" на санкции. Кто из ближайшего окружения и из друзей Путина может больше всего пострадать?

- Конечно, я этого не знаю, это надо спросить у Соединенных Штатов. Но я знаю, что в близком круге Путина и вообще в Кремле очень большое беспокойство по поводу этих санкций. Они боятся, они не знают, кто там будет фигурировать. Конечно, это их касается, и вызывает большой страх.