Андрей Белявский: Cуд за один патрон - это абсурд 4 12.01.2018, 15:56

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Андрей Белявский

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Патриот собирается обжаловать несправедливый приговор.

Экс-фигурант «дела патриотов» Андрей Белявский рассказал «Белсату», что не удовлетворен решением суда Ленинского района Минска, который приговорил его к году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение за хранение патрона.

«Устроили суд из-за одного патрона - это абсурд. Просто решили наказать на фоне предыдущего дела, чтобы хоть какую-то зацепку продемонстрировать. Вот и наказали», - отметил он.

Белявский назвал приговор несправедливым и неадекватным, он собирается его обжаловать.

Еще один экс-фигурант «дела патриотов» Мирослав Лозовский напомнил, что у Белявского не было намерения использовать этот патрон.

«Он нашел его в автомобиле, который приобрел, и бросил в ящик в качестве сувенира. Не самый разумный шаг, но... Вот, кажется, небольшая глупость, а закончилась совсем не весело», - констатирует он.