«Морозко» по-белорусски: девушки зимой собирают в лесу шишки ведрами 3 12.01.2018, 16:15

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Журналисты побывали в лесах Глубокского опытного лесхоза и узнали, для чего лесоводы собирают шишки.

Люди редко задумываются, откуда в лесу берутся елки и сосны. А ведь если бы работники лесхозов не высаживали новые деревья, Беларусь уже превратилась бы в степь!

Корреспонденты kp.by побывали в лесах Глубокского опытного лесхоза и посмотрели, как лесоводы добывают семена для нового леса.

Мы побывали в лесах Глубокского опытного лесхоза и узнали, для чего лесоводы собирают шишки

Сосну для хорошего урожая растят годами, подстригают и прививают

Из глубины леса доносится звук мотора трактора и женские голоса. Журналисты идут туда. За невысокими соснами видят подъемную стрелу с люлькой, а в ней две розовощекие девушки в оранжевых касках собирают шишки.

Чтобы достать до шишек на верхушке, нужна подъемная стрела

- Не холодно вам там? - кричит журналист, переминаясь с ноги на ногу от мороза.

- Нет! Жарко! - с улыбкой отвечают работницы, быстро собирая с колючих веток урожай и бросая его в ведро.

Девушки говорят, что наверху не холодно

- Мы сейчас не просто в лесу, а на лесосеменной плантации второго поколения, - поясняет Сергей Огурень, инженер по лесовосстановлению Глубокского опытного лесхоза. - Это значит, что обычным соснам привили черенки от элитных деревьев, самых лучших сосен в лесу - высоких, ровных.

Девушки ловко подтягивают ветки к себе и срывают с них шишки

- Если это улучшенные сосны, почему они такие кривые?

- Их раз в три года подстригают, формируют крону, чтобы не росли в высоту, а ветвились. Так шишки удобнее собирать, - пояснил инженер. - Сначала срываем все, что можно достать с земли, потом собираем шишки с прицепа трактора. Потом пригоняем вышки. У нас в лесхозе две - одна повыше, чтобы до макушек елей доставала, ведь еловые шишки тоже заготавливаем. В этом году нам нужно собрать 1 тонну шишек ели и 10 тонн сосновых... Это большой объем для нынешнего года - он не урожайный. Когда шишек много, выполнить такой план несложно. В прошлом году мы получили больше 500 килограммов семян ели, хотя урожайность была средняя. А за сезон 2014 - 2015 годов мы и вовсе заготовили 1,5 тонны семян.

Специалисты говорят, что шишек в этом году немного

Когда урожай большой, лесхоз собирает шишки не только своими силами, но и привлекает людей со стороны. Временный работник может заключить договор подряда, лесник покажет участок для заготовки - и можно собирать. В прошлом году за килограмм еловых шишек платили 69 копеек.

Из люльки видна вся лесосеменная плантация

- Мы продаем семена ели в Швецию и Латвию. Климат там подходит для наших елок, цена их устраивает. Покупать семена друг у друга им значительно дороже, чем купить у нас. В прошлом году мы на семенах ели заработали примерно 200 тысяч рублей, а когда урожаи были большие, доходило до 700 тысяч.

В лесхозе есть две стрелы, одна из них повыше, чтобы шишки с верхушки елей можно было доставать

Девушки насобирали полные ведра шишек

Сама Беларусь импортирует семена лиственницы из Польши, килограмм стоит 600 - 800 евро.

- Но мы не покупаем, потому что у нас есть плантация лиственницы 0,6 га, - говори Сергей Огурень. - Выращиваем свои, получается импортозамещение. Сами заготавливаем и перерабатываем шишки или просим у лесного селекционно-семеноводческого центра. Еще у нас есть пихты и кедры. С них тоже можно собрать семена и получить декоративный посадочный материал.

На ведрах даже написано, кому они принадлежат

За полчаса в лесу журналисты сильно замерзли, не удивительно - на градуснике -7.

- А почему нельзя шишки летом собирать, когда тепло?

- Они созревают к концу октября, - поясняет лесовод. - И собирать их можно до конца марта. Дальше, когда на улице +5…+8, солнце, ветер, происходит естественная сушка, шишки раскрываются, и семена высыпаются. Собирать нет смысла. А зимой в +2…+5 собирать можно.

На часах 12.00. Девушек с полными ведрами шишек опустили на землю - пора обедать, да и отдохнуть не мешало бы. Они отстегнули страховку, вылезли из люльки и пересыпали добычу в мешок.

- У нас всегда хорошее настроение, когда мы работаем. Здесь так здорово - лес, свежий воздух! Вдвоем весело! - с улыбкой говорит Татьяна, одна из работниц.

- Это потому, что у меня напарница хорошая, - добавила Елена. - С ней любую работу хорошо делать, хоть прополку, хоть сбор шишек!

На окраине леса стоит обогревательный домик, где работники могут отдохнуть и пообедать

На окраине плантации стоит вагончик - это обогревательный домик, где работники обедают и греются. Татьяна и Елена отправились отдыхать, а журналисты заглянули в цех по переработке шишек.

В вагончике тепло

Из тонны еловых шишек получается 20 килограммов семян

На шишкосушилке Глубокского опытного лесхоза перерабатывают сырье лесхозы со всей Витебской области, иногда даже привозят шишки из других областей.

С плантации шишки отправляются в шишкосушилку

В цеху стоит огромный шкаф, в нем и сушат шишки.

- Сосновые сохнут при температуре 50 - 53 градуса 25 - 30 часов, а еловые - при 45 градусах 15 - 16 часов, - рассказывает главный лесничий Глубокского опытного лесхоза Александр Сыропятко. - Затем из сухих шишек с помощью специального аппарата извлекаются семена. Следующий этап - обескрыливание, когда семечки очищаются от крылатки. Это такая чешуйка, с помощью которой семечко долетает до земли, когда выпадает из шишки. Потом семена очищаются, досушиваются, снова очищаются... Из одной тонны шишек ели получается 20 килограммов семян в хороший год, когда выход 2%. Из сосновых в лучшие годы выход семян составляет 1,2 - 1,5%, то есть 12 - 15 килограммов. Затем из семян берутся образцы, которые проверяются на всхожесть, так определяется их качество. Раньше мы проверяли в своей лаборатории, теперь отправляем в селекционный центр. После семена запаивают в пакеты и отправляют в огромный холодильник. Сейчас там лежит около пяти тонн семян ели и сосны. Хранятся они при температуре 0 градусов. Даже после шести лет хранения качество не ухудшается, мы проверяли.

Из сухих шишек извлекают семена, обескрыливают их и очищают

Когда необходимо, лесхозы забирают свои семена, высевают их в теплицы или маленькие горшочки (кассеты), чтобы вырастить из них саженцы и высадить на место вырубленных лесов.

Семена проходят несколько этапов очистки

Прежде чем отправить семена в холодильник на хранение, их проверяют на всхожесть

- В прошлом году мы начали строительство центра, чтобы тоже самим высевать семена в кассеты, - рассказали нам в лесхозе. - Надеемся, что в середине этого года достроим и будем выращивать саженцы в кассетах для всей Витебской области.

Сейчас в холодильнике лесхоза хранится около пяти тонн семян

Даже через шесть лет хранения, семена не теряют качества

С 1994 года покрытая лесом площадь в Беларуси увеличилась на 887,7 тысячи гектаров - с 7 миллионов 371 тысячи до 8 миллионов 259 тысяч гектаров.

Лесистость Беларуси с 1994 года достигла 39,8% (то есть увеличилась на 4,3%).

В 2016 году новые леса появились на площади 34,87 тысячи га (это, например, 49 тысяч футбольных полей) при этом заготовлено 15,1 миллион кубов древесины.