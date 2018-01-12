«Морозко» по-белорусски: девушки зимой собирают в лесу шишки ведрами

«Морозко» по-белорусски: девушки зимой собирают в лесу шишки ведрами3
- 12.01.2018, 16:15
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Журналисты побывали в лесах Глубокского опытного лесхоза и узнали, для чего лесоводы собирают шишки.
Люди редко задумываются, откуда в лесу берутся елки и сосны. А ведь если бы работники лесхозов не высаживали новые деревья, Беларусь уже превратилась бы в степь!
Корреспонденты kp.by побывали в лесах Глубокского опытного лесхоза и посмотрели, как лесоводы добывают семена для нового леса.
Сосну для хорошего урожая растят годами, подстригают и прививают
Из глубины леса доносится звук мотора трактора и женские голоса. Журналисты идут туда. За невысокими соснами видят подъемную стрелу с люлькой, а в ней две розовощекие девушки в оранжевых касках собирают шишки.
- Не холодно вам там? - кричит журналист, переминаясь с ноги на ногу от мороза.
- Нет! Жарко! - с улыбкой отвечают работницы, быстро собирая с колючих веток урожай и бросая его в ведро.
- Мы сейчас не просто в лесу, а на лесосеменной плантации второго поколения, - поясняет Сергей Огурень, инженер по лесовосстановлению Глубокского опытного лесхоза. - Это значит, что обычным соснам привили черенки от элитных деревьев, самых лучших сосен в лесу - высоких, ровных.
- Если это улучшенные сосны, почему они такие кривые?
- Их раз в три года подстригают, формируют крону, чтобы не росли в высоту, а ветвились. Так шишки удобнее собирать, - пояснил инженер. - Сначала срываем все, что можно достать с земли, потом собираем шишки с прицепа трактора. Потом пригоняем вышки. У нас в лесхозе две - одна повыше, чтобы до макушек елей доставала, ведь еловые шишки тоже заготавливаем. В этом году нам нужно собрать 1 тонну шишек ели и 10 тонн сосновых... Это большой объем для нынешнего года - он не урожайный. Когда шишек много, выполнить такой план несложно. В прошлом году мы получили больше 500 килограммов семян ели, хотя урожайность была средняя. А за сезон 2014 - 2015 годов мы и вовсе заготовили 1,5 тонны семян.
Когда урожай большой, лесхоз собирает шишки не только своими силами, но и привлекает людей со стороны. Временный работник может заключить договор подряда, лесник покажет участок для заготовки - и можно собирать. В прошлом году за килограмм еловых шишек платили 69 копеек.
- Мы продаем семена ели в Швецию и Латвию. Климат там подходит для наших елок, цена их устраивает. Покупать семена друг у друга им значительно дороже, чем купить у нас. В прошлом году мы на семенах ели заработали примерно 200 тысяч рублей, а когда урожаи были большие, доходило до 700 тысяч.
Сама Беларусь импортирует семена лиственницы из Польши, килограмм стоит 600 - 800 евро.
- Но мы не покупаем, потому что у нас есть плантация лиственницы 0,6 га, - говори Сергей Огурень. - Выращиваем свои, получается импортозамещение. Сами заготавливаем и перерабатываем шишки или просим у лесного селекционно-семеноводческого центра. Еще у нас есть пихты и кедры. С них тоже можно собрать семена и получить декоративный посадочный материал.
За полчаса в лесу журналисты сильно замерзли, не удивительно - на градуснике -7.
- А почему нельзя шишки летом собирать, когда тепло?
- Они созревают к концу октября, - поясняет лесовод. - И собирать их можно до конца марта. Дальше, когда на улице +5…+8, солнце, ветер, происходит естественная сушка, шишки раскрываются, и семена высыпаются. Собирать нет смысла. А зимой в +2…+5 собирать можно.
На часах 12.00. Девушек с полными ведрами шишек опустили на землю - пора обедать, да и отдохнуть не мешало бы. Они отстегнули страховку, вылезли из люльки и пересыпали добычу в мешок.
- У нас всегда хорошее настроение, когда мы работаем. Здесь так здорово - лес, свежий воздух! Вдвоем весело! - с улыбкой говорит Татьяна, одна из работниц.
- Это потому, что у меня напарница хорошая, - добавила Елена. - С ней любую работу хорошо делать, хоть прополку, хоть сбор шишек!
На окраине плантации стоит вагончик - это обогревательный домик, где работники обедают и греются. Татьяна и Елена отправились отдыхать, а журналисты заглянули в цех по переработке шишек.
Из тонны еловых шишек получается 20 килограммов семян
На шишкосушилке Глубокского опытного лесхоза перерабатывают сырье лесхозы со всей Витебской области, иногда даже привозят шишки из других областей.
В цеху стоит огромный шкаф, в нем и сушат шишки.
- Сосновые сохнут при температуре 50 - 53 градуса 25 - 30 часов, а еловые - при 45 градусах 15 - 16 часов, - рассказывает главный лесничий Глубокского опытного лесхоза Александр Сыропятко. - Затем из сухих шишек с помощью специального аппарата извлекаются семена. Следующий этап - обескрыливание, когда семечки очищаются от крылатки. Это такая чешуйка, с помощью которой семечко долетает до земли, когда выпадает из шишки. Потом семена очищаются, досушиваются, снова очищаются... Из одной тонны шишек ели получается 20 килограммов семян в хороший год, когда выход 2%. Из сосновых в лучшие годы выход семян составляет 1,2 - 1,5%, то есть 12 - 15 килограммов. Затем из семян берутся образцы, которые проверяются на всхожесть, так определяется их качество. Раньше мы проверяли в своей лаборатории, теперь отправляем в селекционный центр. После семена запаивают в пакеты и отправляют в огромный холодильник. Сейчас там лежит около пяти тонн семян ели и сосны. Хранятся они при температуре 0 градусов. Даже после шести лет хранения качество не ухудшается, мы проверяли.
Когда необходимо, лесхозы забирают свои семена, высевают их в теплицы или маленькие горшочки (кассеты), чтобы вырастить из них саженцы и высадить на место вырубленных лесов.
- В прошлом году мы начали строительство центра, чтобы тоже самим высевать семена в кассеты, - рассказали нам в лесхозе. - Надеемся, что в середине этого года достроим и будем выращивать саженцы в кассетах для всей Витебской области.
С 1994 года покрытая лесом площадь в Беларуси увеличилась на 887,7 тысячи гектаров - с 7 миллионов 371 тысячи до 8 миллионов 259 тысяч гектаров.
Лесистость Беларуси с 1994 года достигла 39,8% (то есть увеличилась на 4,3%).
В 2016 году новые леса появились на площади 34,87 тысячи га (это, например, 49 тысяч футбольных полей) при этом заготовлено 15,1 миллион кубов древесины.