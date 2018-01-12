Новые «жировки»: Больше всего подорожает вода 24 12.01.2018, 16:23

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В 2018 году население будет возмещать более 70 % затрат на жилищно-коммунальные услуги.

В Беларуси утверждены предельные тарифы на все услуги ЖКХ. Соответствующий Указ № 473 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год» действует с 1 января, пишет «ВГ».

Согласно документу, больше всего подорожают вода и стоки: в среднем новый тариф в полтора раза выше — 0,8053 и 0,6191 рубля соответственно (было 0,5748 и 0,3838).

Больше придётся платить и за электричество. Для жильцов квартир с электроплитой установлен тариф 0,1218 рубля, с газовой — 0,1433 рубля за 1 кВт*ч. Следующие 150 кВт*ч будут стоить дороже на треть — 0,1583 и 0,1863 рубля соответственно. Остальное мы оплачиваем по тарифу на полное возмещение (он снижен с 0,19 до 0,1841 рубля). Также вырастут цены на природный газ.

Зато самая дорогая услуга — отопление — дорожать не будет (тариф прежний — 16,9259 рубля за 1 Гкал). В то же время за тепло в пустующих квартирах или там, где зарегистрировано предприятие, владельцы (или арендаторы) заплатят меньше — тариф на полное возмещение снизили с 91,18 до 81,42 рубля.

Кроме того, планируется дифференцировать тарифы на вывоз мусора: если в доме мусоропровод не заварен, придётся платить больше.

Поднимутся тарифы на техобслуживание дома и лифта, пересмотрены размеры возмещения расходов на освещение и уборку в подъездах, электроэнергию, используемую для движения лифта.

— Это предельно допустимые тарифы — выше них начислять нельзя. Для Гродно они могут быть и меньше. Окончательные цены на услуги ЖКХ пока не утверждены. За декабрь жильцы будут платить ещё по старым тарифам. По новым заплатят уже в феврале, — рассказали в КУП по оказанию услуг «Единый информационный расчётно-кассовый центр».

Считалка «ВГ»

Мы решили подсчитать, насколько больше заплатит семья из трёх человек, проживающая в трёхкомнатной квартире площадью 60 кв. м с газовой плитой, если предельные тарифы утвердят, как они есть. Предположим, израсходовали 12 кубометров воды, 120 кВт*ч электроэнергии и 15 кубов газа. Получается, что по нынешним тарифам семья заплатит примерно 85 рублей, по новым — на 10 рублей (примерно на 5 долларов) дороже — около 95 рублей.

Кстати

Сколько будем возмещать по услугам ЖКХ

Планируется, что в 2018 году население будет возмещать более 70 % затрат на жилищно-коммунальные услуги, по большинству ЖКУ (техническое обслуживание жилых помещений, лифтов, вода, канализация, вывоз мусора) с учётом снижения их себестоимости — 100 %.