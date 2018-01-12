Дональд Трамп намерен усилить санкции в отношении Ирана 12.01.2018, 16:27

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

Cанкции могут быть введены за нарушение Ираном прав человека.

В эту пятницу Дональд Трамп должен обнародовать решение о продлении экономических санкций против Ирана. Каждые 90 дней американская администрация высказывается о том, соблюдает ли Тегеран договор, подписанный в 2015 году с шестью мировыми державами, ограничивающий ядерную программу Ирана, пишет ru.rfi.fr.

В октябре Дональд Трамп заявил, что Тегеран не соблюдал условия «ядерного договора», но при этом отменил введенные ранее санкции, касающиеся области энергетики Ирана. США могут возобновить временное приостановленные санкции в любой момент, если посчитают, что Иран нарушает условия договора.

Некоторые чиновники в США утверждают, что Дональд Трамп может продлить санкции, а также ввести новые в связи с другими проблемами, не связанными с ядерной программой, как, например, нарушение прав человека.

Накануне в телефонном разговоре с президентом США французский лидер Эмманюэль Макрон в очередной раз напомнил, что Франция «решительно поддерживает строгое соблюдение соглашения всеми подписавшими сторонами». В четверг представители европейских стран в ходе встречи в Брюсселе обсудили иранскую проблему. Они выразили главе МИДа Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа свою обеспокоенность в связи с растущим напряжением в регионе, развитием иранских баллистических ракет, а также недавними манифестациями, в ходе которых погиб 21 человек.

Европейские страны говорят о необходимости объединиться, чтобы добиться соблюдения этого договора, который, по словам главы дипломатии ЕС Фредерики Могерини, «сделает мир безопаснее».