Отбор на «Евровидение»: Певица из России закончила песню «дзякуем» 12.01.2018, 16:37

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Софья Лапина

В Минске прошел отбор на популярный песенный конкурс.

Среди исполнителей, прошедших во второй тур отбора на «Евровидение» от Беларуси, — Софья Лапина. Лапина — студентка из Москвы, она учится у белоруса Петра Елфимова, пишет nn.by.

Ранее Лапина восхитила ютуб-аудиторию кавером на песню «Новы дзень» группы «Sonika» (вокалисткой в нем была Ксюша Жук, которая сегодня поет в «Navi»).

«Новый день» Лапиной стал первым номером в топе трендовых видео российского ютуба.

Вероятно, Лапина поборется за победу с украинским певцом Alekseev'ым и белорусами «Радиоволна», Гюнешь, Adagio и Shuma.

Shuma выделяется своим особым этно-стилем.

Adagio обратили на себя внимание совершенным вокалом и «спетостью»: