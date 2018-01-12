Видеофакт: В Минске на пешеходном переходе Citroen не пропустил ГАИшников 16 12.01.2018, 17:03

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Инцидент произошел сегодня утром.

В Минске водитель легковушки не уступил дорогу троим сотрудникам ГАИ, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Видео инцидента разместил на своем канале в YouTube пользователь Alex G, пишет tut.by.

Судя по записи, инцидент произошел утром 12 января. На видео видно, как водитель Citroen, проезжая через переход, по какой-то причине не увидел троих идущих слева направо по ходу движения автомобиля инспекторов в форменной одежде и не уступил им дорогу.