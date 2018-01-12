Три удивительные минские квартиры, которые выставили на продажу 2 12.01.2018, 17:50

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Самая дешевая стоит 27 тысяч долларов.

На сайте realt.by журналисты kp.by выбрали три квартиры, которые их впечатлили.

Самая дешевая: обои в апельсинки и окна, как из советских фильмов-сказок

ТТХ: 1-й этаж из 1. Общая площадь – 25.7 м² (жилая - 15.7 м²). Район: ул. Короля, недалеко от Немиги.

Цена: 54 508 рублей (27 тысяч долларов).

Строго говоря, это не квартира в традиционном понимании, а половина дома в частном секторе. Зато относительно недорого.

- Квартира в сблокированном доме, отопление печное, - описывает жилище хозяйка. - Полы - линолеум, газ - баллон.

Возраст отдельностоящей пристройки - 25 лет. Прилагается участок на 5 соток.

Самая необычная: стены в граффити и черные деревянные полы

ТТХ: 1-й этаж из 9. 3 комнаты. Общая площадь – 67,46 м² (жилая – 41,85 м²). Район: ул. Аэродромной, Могилевской, Воронянского, недалеко от «Института культуры».

Цена: 161 302 рублей (79 900 долларов).

Трудно представить, что под скучным описанием «Просторная трехкомнатная квартира в пяти минутах ходьбы от станции метро «Институт культуры» скрывается настоящий музей современного искусства. Но так и есть, сами посмотрите:

В другой комнате - технично исполненный портрет Мэрилина Мэнсона. На полу - мандала. Рай для 20-летнего бунтаря!

До ванной руки пока не дошли - там все спокойно, в светлых тонах (хотя, возможно, это отсылка к творчеству Пикассо - переход от голубого к розовому периоду).

- Квартира с большой двойной лоджией. Вода в доме экологически чистая, вкусная - из артезианской скважины (без хлора). Еще один плюс – простор для фантазии дизайнера или самого владельца!

Это уж точно:

Еще одна спальня тоже хороша:

- Ремонт частичный, вы сможете внести в дизайн собственные коррективы и сделать эту квартиру максимально удобной для себя, - подытоживает автор.

Надеемся, что въедет кто-нибудь еще более креативный и дорисует на противоположной стене, например, Леди Гагу.

Самая дорогая: двухуровневая с кучей техники

ТТХ: 6-й этаж из 6. 6 комнат. Общая площадь – 255,4 м² (жилая – 104 м²). Район: Партизанский, Слепянка.

Цена: 1,62 миллиона рублей (802 400 долларов)

А теперь - роскошь! Давайте посмотрим, как выглядит квартира почти за миллион долларов.

Находится она недалеко от Национальной библиотеки.

План:

Интерьеры:

- Оборудована ловушками для звука. На кухне итальянская кухня, бесшумная посудомоечная машина, самая большая индукционная варочная панель, вытяжка и морозильник. Отдельностоящие встроенные микроволновая печь, шкаф для подогрева посуды и духовой шкаф.

А у вас где стоит шкаф для подогрева посуды?

- Встроенный электрокамин на пульте управления из Ирландии. Облагорожен дубовой столешницей и декоративным кирпичом.

По всей квартире стоят итальянские кондиционеры.