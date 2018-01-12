Женщин в Саудовской Аравии будут пускать на футбольные матчи

Женщин в Саудовской Аравии будут пускать на футбольные матчи2
- 12.01.2018, 17:41
До этого в Саудовской Аравии на стадионах и в концертных залах могли присутствовать только мужчины.
Уже в пятницу им впервые разрешат присутствовать на стадионе во время футбольного матча.
Они смогут посмотреть матч между футбольными клубами "Аль-Ахли" и "Аль-Батин", который пройдет на стадионе имени короля Фахда в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу, сообщает bbc.com.
Саудовская Аравия начала постепенно расширять права женщин в ответ на требования активистов. Но насколько значительны эти изменения?
Какие матчи смогут посмотреть женщины?
Женщинам разрешено посещать матчи на стадионах в трех городах - Эр-Рияде, Джидде и Эд-Даммаме.
До этого в Саудовской Аравии на стадионах и в концертных залах могли присутствовать только мужчины.
После матча, который состоится в пятницу в Эр-Рияде, жительницы Саудовской Аравии смогут присутствовать на матче между клубами "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад", который пройдет на стадионе короля Абдуллы в Джидде.
Жительницы города Эд-Даммам смогут побывать на матче между командами "Аль-Иттифак" и "Аль-Фейсали", который состоится 18 января на стадионе имени принца Мохамеда бин Фахда.
Также на этой неделе впервые в Саудовской Аравии состоятся соревнования по сквошу среди женщин. В ноябре прошлого года в Саудовской Аравии впервые состоялись соревнования по баскетболу среди женских университетских команд. Соревнования прошли в Джидде, на них присутствовали около 3000 зрительниц.
Какие места разрешат занять женщинам?
На стадионах будут предусмотрены специальные "женские" сектора, места на которых смогут занимать только женщины и дети. Это означает, что женщины смогут посещать футбольные матчи, даже если их не сопровождает мужчина.
В кафе и ресторанах, располагающихся на территории стадиона, также будут предусмотрены специальные места для женщин. Это связано с действующими в стране строгими правилами сегрегации полов. Как правило, даже во время таких торжеств как свадьбы женщины и мужчины празднуют отдельно - в разных помещениях.
Находясь на публике, женщины, как и раньше, должны будут покрывать голову и надевать широкую одежду, скрывающую фигуру - в основном жительницы Саудовской Аравии носят длинное традиционные арабские женские платья абаи.
Почему это происходит сейчас?
Эти изменения - часть плана социальной реформы, объявленной наследным принцем, заместителем премьер-министра страны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. В ноябре прошлого года 32-летний принц анонсировал программу "Видение-2030", которая, по мнению ее авторов, поможет привести страну к современной экономической модели.
Представляя программу, принц заявил, что невозможно изменить экономическую модель, не модернизировав менталитет людей и их уклад жизни. По его словам, "эра крайнего религиозного консерватизма" должна остаться в прошлом.
Программа "Видение-2030" предполагает расширение прав женщин в Саудовской Аравии.
В сентябре 2017 года король Саудовской Аравии издал указ, предписывающий начать выдавать женщинам водительские права к июню 2018 года. Также в сентябре женщинам впервые разрешили присутствовать на мероприятиях, посвященных празднованию Национального дня.
В прошлом году Эр-Рияд объявил, что скоро будет снят запрет на показ коммерческого кино, который действовал более 30 лет. Как ожидается, первые кинотеатры откроются в Саудовской Аравии уже в марте.
В декабре женщинам Саудовской Аравии впервые разрешили посетить музыкальный концерт: перед тысячами женщин выступила ливанская певица Хиба Таваджи. Кроме того, выступление ливанской певицы стало для Саудовской Аравии первым музыкальным концертом, с которым выступила женщина. До этого ни одной из певиц не разрешалось выступать в стране.
Что остается под запретом?
Однако женщины во многом остаются зависимы от своих мужчин-опекунов (махрамов). Махрамом для женщины может быть ее муж, отец, брат или даже сын. Если у нее нет ни мужа, ни отца, ни брата, ни сына, либо никто из них по каким-либо причинам не может позаботиться о ней, опекуном может стать любой другой ее родственник-мужчина.
Без разрешения мужчины-опекуна женщина не может:
• подавать заявление на получение паспорта
• выезжать за границу
• выходить замуж и подавать на развод
• открывать счет в банке
• заниматься предпринимательством
• делать плановую (неэкстренную) операцию
• покидать тюрьму
Согласно действующим в Саудовской Аравии правилам, все женщины обязаны передвигаться за пределами дома вместе с мужчиной-махрамом, либо получить от него разрешение на то, чтобы выйти из дома в сопровождении кого-либо или одной.
На практике это означает, что женщина фактически не может покинуть дом самостоятельно - например, чтобы пойти посмотреть футбольный матч - если не получит разрешение своего опекуна.
Действующая в стране система опекунства по отношению к женщинам обусловлена тем, что подавляющее большинство населения страны исповедует ваххабизм - относительно новое, но весьма консервативное направление в исламе суннитского толка.
Приверженцы ваххабизма требуют полной сегрегации полов и настаивают на исключении женщин из публичной сферы.