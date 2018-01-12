В российском монастыре нашли белоруску, пропавшую 15 лет назад 12.01.2018, 17:57

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Валентина Калюта

Валентина Калюта в 2003 году уехала в Россию, и с тех пор о ее судьбе ничего не было известно.

В монастыре в России нашли белоруску, пропавшую 15 лет назад. Жительница Молодечно Валентина Калюта в 2003 году уехала в Россию, и с тех пор о ее судьбе ничего не было известно. В этом году ее двоюродная сестра обратились к правоохранителям. Информация и фото о пропавшей белоруске была опубликована пресс-службой УВД Минского облисполкома 5 января, и через неделю женщина нашлась! Отмечается, что ее удалось найти "в результате комплекса оперативных мероприятий", сообщает Еврорадио.

Валентине Калюте сейчас 42 года. Она живет в женском монастыре во Владимирской области России. Правоохранители подчеркивают, что жизни и здоровью бывшей жительницы Молодечно угрозы нет. Криминальных обстоятельств в ее исчезновении не было выявлено, а это значит, что она сама решила уехать из Беларуси.