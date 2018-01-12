Синоптики рассказали, когда выпадет снег 2 12.01.2018, 18:21

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Белгидромет наконец достаточно определенно назвал день, когда должен выпасть снег.

Зима, пытаясь быть собой, пока ограничивается полумерами в виде нелепого мороза над голыми полями и лесами. Между тем Белгидромет, который крайне осторожен в прогнозах, наконец достаточно определенно назвал день, когда должен выпасть снег. Толщину покрова предсказывать пока рано, но есть надежда, что снега будет достаточно для лыжных прогулок, пишет onliner.by.

В предстоящие выходные и в начале будущей недели ожидается морозная погода без существенных осадков — до минус 15 ночью и от 0 до минус 8 днем.

В этой ситуации январский паводок вообще растерялся и не знает, как быть: то ли отходить, то ли замерзать, как есть на полях да в огородах. Наблюдатели, которые в предыдущие недели докладывали о росте уровней, теперь сообщают, что вода пошла на спад. Многие стоячие водоемы уже покрылись тонким и опасным льдом.

По расчетам Республиканского гидрометеоцентра, в среду, 17 января, по всей стране может начаться снегопад. Сопровождаться это, как ожидается, будет порывистым ветром и метелью. В то же время морозы несколько ослабеют. Днем ожидается температура от 0 до минус 5 градусов.