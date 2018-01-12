17-летний белорус оказался в украинском «Шахтере»: кто это? 1 Александр Ивулин, «Трибуна»

12.01.2018, 18:56

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Пару лет назад Ильей Василевичем интересовался «Зенит».

На этой неделе у боссов академии футбола АБФФ появился еще один повод для гордости. 17-летний воспитанник футбольного «вуза» Илья Василевич подписал трехлетний контракт с донецким «Шахтером». Солидный по белорусским меркам трансфер не удивил нынешних и бывших работников федерации.

– Надеюсь, это не последний воспитанник нашей академии, который перешел в серьезный европейский клуб. Но, если честно, трансфер Ильи в донецкий «Шахтер» не стал для меня неожиданностью. Рад за парня. Этот переход – первый серьезный шаг в его профессиональной карьере, – говорит технический директор АБФФ Кирилл Альшевский.

– Ничуть не удивился переходу Ильи в «Шахтер». Он один из первых выпускников академии, который перебрался в большой клуб. Это хороший пример для всех, кто учится в школе АБФФ. Просто ребятам нужно больше времени уделять работе, а не собственному пиару, – отмечает Алексей Вергеенко, который два с половиной года назад пригласил игрока в академию федерации. – Теперь главное, чтобы Илью обошли травмы. Хочется, чтобы в «Шахтере» у Василевича все получилось.

Василевич хорошо знаком людям, работающим в детском белорусском футболе. Но вряд ли о нем что-то слышали те, кто не особо следит за матчами лицензирования и поединками первой лиги. Рассказываем об игроке, который приглянулся скаутам Донецка.

***

Илья родился в Ивацевичах, где и начал заниматься футболом под руководством своего отца, который работал тренером в ДЮСШ. Мальчишка быстро прогрессировал. Чтобы тот развивался еще стремительнее, папа отправил его в столичную «Фортуну», в команду под началом Сергея Романовского.

– Сотрудничаем с Ильей и его отцом – профессиональным детским тренером – уже девять лет. Поначалу парень выступал за «Фортуну» в первенстве Минска, а также в различных международных турнирах. Чуть позже я стал менеджером игрока, – рассказывает Романовский. – Позднее Илья перешел в академию ПМЦ-Поставы, но вскоре та, к сожалению, прекратила существование, и Василевич перебрался в Минск. В 14 лет он заключи первый профессиональный контракт с нашим клубом и поступил в только-только образованную академию АБФФ. В этом нет ничего удивительного, Илья давно считается одним из самых перспективных белорусских игроков 2000-го года рождения.

По юношам Василевич частенько тренировался и играл за старших ребят. Например, два года назад на январском Кубке развития он бегал за сборную Беларуси 1999 года рождения и вместе с ней завоевал «серебро». Илья смотрелся так здорово, что по итогам турнира получил звание лучшего полузащитника соревнований и заинтересовал скаутов «Зенита». Правда, переезда талантливого юноши в Санкт-Петербург не случилось, хотя у Василевича хватало и хватает достоинств.

– Илья выделяется высокой скоростью: два-три шага – человек отрывается от соперника. Он постоянно нацелен на ворота. Василевич – не из тех, кто принимает мяч возле чужой штрафной и пасует назад. Это очень быстрый футболист с хорошим ударом и грамотным открыванием, – нахваливает подопечного Романовский.

– Очень перспективный парень. У Ильи отличная скорость, он неплохо работает с мячом и один в один может обыграть любого оппонента. Плюс Василевич имеет хорошие антропометрические данные, – говорит Альшевский. – Он обладает всеми качествами, чтобы играть в футбол на хорошем уровне. Правда, пока Илье немного не хватает психологической устойчивости. Он в курсе этой проблемы и старается ее устранить. Есть неплохая динамика в этом плане.

– Кроме всего прочего Илья быстро впитывает информацию. Все пожелания тренеров он правильно интерпретирует и переносит на футбольное поле. Плюс Василевич – разноплановый игрок, который может одинаково хорошо смотреться и на позиции центрального нападающего, и на месте крайнего форварда, – добавляет Вергеенко.

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В прошлом году Василевич вместе со сборной своего возраста сумел взять «бронзу» на том же Кубке развития, но турнир для него был полезен не только этим. Пусть Илья не взял никаких индивидуальных статуэток, зато сумел приглянуться скаутам донецкого «Шахтера».

– Год назад на этот турнир по нашему приглашению приезжал селекционер академии донецкого «Шахтера», в которой у меня работают давнишние приятели. Человек приезжал посмотреть на Илью. Василевич не очень ярко проявил себя в матче, на котором присутствовал скаут, но специалист отметил его талант: «Хороший мальчик, видны сильные качества», – вспоминает Романовский.

Через полгода молодой игрок, приглянувшийся скауту украинского гранда, отправился на просмотр в «Шахтер».

– В конце июня мы съездили на базу академии «Шахтера», где Илья провел чуть больше недели на просмотре. Он тренировался с командой клубной академии U-21 (по сути, дубль клуба). Там Илья был самым младшим, но сумел себя проявить. В контрольном матче против донецкого «Олимпика» забил, отдал голевую передачу и заработал пенальти. Илья понравился директору академии аргентинцу Хорхе Раффо, ранее возглавлявшему академии «Барселоны» и «Бока Хуниорс». Я нормально владею испанским языком и смог без переводчика узнать о наших перспективах. Было приятно услышать от него: «Буэно чико! Приглашаем его в «Шахтер», – говорит Романовский.

Стоп. Если Василевич успешно прошел просмотр в «Шахтере» летом, то почему о переходе объявили только сейчас? Дело в том, что до наступления совершеннолетия белорусским игрокам нельзя совершать международные трансферы. Поэтому Илья отправился за игровой практикой в «Барановичи» к Алексею Вергеенко. Молодой человек на удивление быстро адаптировался во взрослом футболе. Во втором круге чемпионата первой лиги он отыграл девять матчей и отметился голом в ворота «Белшины» (отметка 2,37).

Провести больше матчей за «Барановичи» Илье помешала отлучка в Польшу, где юношеская сборная Беларуси безуспешно пыталась пробиться в финальную часть чемпионата Европы.

– Он сходу заиграл в первой лиге. Практически сразу же поставил Илью в стартовый состав, и тот не затерялся. Здесь не было никакого блата, просто человек выделялся: бежал и создавал моменты, – говорит Вергеенко. – Несмотря на юный возраст, он знает себе цену на поле. Если его сразу принял коллектив в «Барановичах», то это о чем-то говорит. Считаю, Илья стал одним из лидеров команды и довольно качественно провел второй круг.

Поработавшие с игроком люди не могут сказать о нем ничего плохого. Отмечают, что Илья по своему характеру чем-то напоминает Дениса Полякова, который тоже быстро смог проявить себя во взрослом футболе благодаря скромности и трудолюбию.

– Илья – очень порядочный человек с отличным характером. Это может подтвердить любой тренер, с которым он работал. Когда мы летом уезжали с базы «Шахтера», местные ребята обнимались с Ильей и говорили нам: «Пожалуйста, сделайте так, чтобы он перешел к нам в «Шахтер», – уверяет Романовский.

– Илья – очень скромный молодой человек. От него не услышишь плохого слова ни по отношению к соперникам, ни, тем более, к партнерам по команде. Порой ребята «прихватывают» его из-за этой скромности. Например, когда он пытается что-то сказать во время тренировки, кто-то может опередить его: «Илья, не волнуйся, все будет хорошо». Василевичу остается только улыбаться, – рассказывает Альшевский.

***

После окончания сезона Василевич все-таки получил предложение от дончан.

– В ноябре руководство «Шахтера» окончательно сформировало предложение по Илье. Трехлетний контракт футболиста будет действовать с апреля 2018 года. К этому моменту Илье уже исполнится 18 лет. На следующий день после дня рождения он прибудет в расположение клуба, – говорит Романовский. – На первых порах он будет играть за команду U-21 академии «Шахтера». В нее входят футболисты юношеских сборных Украины, есть пара человек из юношеских сборных Азербайджана и Грузии. Василевича ожидает серьезная конкуренция, но будет интересно посмотреть, как он с этим справится. Сейчас нам остается только порадоваться за Илью.

Странно, что талантливому футболисту не нашлось места в отечественных командах высшей лиги. Хотя перед началом прошлого сезона ходили разговоры о сотрудничестве «Барановичей» и брестского «Динамо». Неужели «сине-белые» проморгали перспективного игрока?

– У Ильи и его отца была четкая цель – попасть в сильный зарубежный клуб. Они не стали шарахаться, а шли своим путем. Почему бы не попробовать свои силы в донецком «Шахтере»? Зачем размениваться на что-то другое? – делится мнением Вергеенко.

– Раньше Илью приглашали в минское «Торпедо» и брестское «Динамо», другие отечественные команды, но мы хотели уехать в хороший зарубежный клуб, по возможности, в 18 лет. Я как менеджер игрока для этого, скажу честно, усилий приложил немало. Но для Ильи все делал с большой любовью. Так, как делал бы что-то для своего сына родной отец, – рассказывает Романовский. – Например, чтобы Илья перешел в «Шахтер», мы отказались от всяких финансовых компенсаций, которые могли бы покрыть расходы «Фортуны» на подготовку футболиста. Можно сказать, подарили игрока Донецку. Главное, чтобы у него все было хорошо. Ну а что «Фортуне»? Пока нам достаточно надежды на то, что когда-нибудь сработает система бонусов дончан. Для этого необходимо, чтобы Василевич заиграл в главной команде «Шахтера». К слову, скажу, что в дальнейшем Илья будет выступать исключительно за сборные Беларуси. Это даже не обсуждается.

Александр Ивулин, «Трибуна»