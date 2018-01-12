Белорус на кабриолете вез в Польшу 7000 пачек сигарет 2 12.01.2018, 19:07

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Общая сумма контрабанды составила 25 тысяч долларов.

Более 7000 пачек контрабандных сигарет были конфискованы на белорусско-польской границе в Кузнице.

Как пишет сайт grodno24.com, сигареты были спрятаны в двух машинах, принадлежащих гражданам Беларуси.

В первом автомобиле Nissan, который вез контрабанду, ехали трое белорусов. Во время детального досмотра автомобиля выяснилось, что в нем были спрятаны контрабандные сигареты. В моторном отсеке и спинках сидений белорусы спрятали более 4,7 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизами. В контрабанде признался 37-летний пассажир.

Другой контрабандист – 51-летний гражданин Беларуси. Он использовал кабриолет Chrysler, чтобы скрыть свою контрабанду. В месте, предназначенном для складной крыши автомобиля, польские таможенники нашли 2,5 тысячи пачек.

Как сообщили таможенные органы Польши, общая сумма контрабанды составила 150 тысяч злотых – 25 тысяч долларов.