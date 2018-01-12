Гройсман - Путину: Предлагаю вместе с флотом вернуть Крым 14 12.01.2018, 19:41

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Владимир Гройсман

«Готовы принять в ближайшее время», - заверил глава украинского правительства.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился со встречным предложением к президенту России Владимиру Путину, который накануне заявил о готовности передать Киеву военную технику из Крыма, передает телеканал «112 Украина».

«Встречное предложение президенту РФ — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», — сказал украинский премьер. Телеканал уточняет, что эту фразу Гройсман произнес на русском языке, все остальные его комментарии прессе были на украинском.

Путин рассказал о том, что Москва может передать Киеву военную технику, во время встречи с представителями российских СМИ 11 января. Президент РФ отметил, что украинские военные корабли, а также бронетехника и авиационная техника находятся «в плачевном состоянии». Точное количество техники, которую Россия готова передать, Путин не назвал.