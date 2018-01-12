Польша приглашает на учебу иностранцев 3 12.01.2018, 20:06

4,630

На популяризацию польских вузов в других странах выделяется более 28,5 миллионов долларов ежегодно.

Министерство науки и высшего образования хочет привлечь в Польшу иностранных студентов. Только на популяризацию высших учебных заведений в других странах выделяется более 28,5 миллионов долларов ежегодно, передает radyjo.net.

В мире за пределами своих стран обучается 4,6 млн студентов. Более половины из них попадает в США, Великобританию, Францию ​​и Австралию. Польша хочет, чтобы количество иностранных студентов также выросло. Сейчас в стране обучается 65,8 тысяч иностранцев. Это и так можно назвать успехом, поскольку еще десять лет назад в Польше студентов училось в шесть раз меньше. Более половины из них учится в частных вузах.

Министерство науки и высшего образования решило поддержать вузы и назначить на их популяризацию 100 млн злотых. Отдельный бюджет (110 млн злотых) предназначен для Национального агентства обмена студентами, которое направит эти средства на интернационализацию вузов.