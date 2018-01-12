Минчане заключили почти 1,5 тысячи браков с иностранцами в 2017 году 10 12.01.2018, 20:18

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Женихи и невесты представляли 60 стран мира.

Больше всего союзов с иностранцами зарегистрировано в отделе бракосочетаний главного управления юстиции Мингорисполкома – 290, передает БелТА.

Чаще всего жители столица выбирали спутниками жизни россиян и украинцев, а также турок, итальянцев и немцев. Кроме того, браки заключались с гражданами Катара, ОАЭ, Ирана, Ирака, Сирии, Китая, Новой Зеландии, Нигерии, Алжира, Бахрейна.

Интернациональные свадьбы также отличались национальными традициями новобрачных.

Всего в Доме бракосочетаний в прошлом году узаконили отношения 1350 пар.

В районных отделах ЗАГС среди иностранных женихов и невест также больше всего граждан России и Украины. Регистрировались браки и с гражданами Италии, Израиля, Греции, Казахстана, Азербайджана, США, Грузии, Литвы, Латвии, Японии, Франции, Перу, Норвегии, Узбекистана, Молдовы, Армении и другими.