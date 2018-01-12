Белорус ехал из Слуцка в Минск по навигатору и врезался в горы песка 19 12.01.2018, 20:40

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Машина получила серьезные повреждения, сам водитель не пострадал.

В минувшую пятницу, 5 января, житель Молодечно К. на микроавтобусе выехал на никак не обозначенный участок автодороги Р23 и врезался в песчаную насыпь. Мужчине оказали помощь проезжавшие мимо водители, но сообщать о ДТП в ГАИ он не стал, передает slutsk-gorod.by.

Нам удалось связаться с пострадавшим и выяснить у него детали происшествия.

Как рассказал К., он двигался от ДСУ-9 по улице Энергетиков в сторону кафе «Вояж», затем - по реконструируемой автодороге Р23 в направлении Минска. Такой маршрут домой проложил ему навигатор, при этом на всём указанном участке он не заметил ни одного дорожного знака, запрещающего движение или информирующего об объезде.

Дело было около десяти вечера. Мужчина ехал по кольцевой и вблизи д. Лучники на скорости врезался в песчаную насыпь. В результате машина получила серьёзные повреждения, сам водитель не пострадал.

Аварию заметили автомобилисты, двигавшиеся во встречном направлении на разворот. Они оказали жителю Молодечно помощь и помогли вытолкать машину на дорогу, после чего К. «кое-как с горем пополам» своим ходом добрался домой. «Следом за мной ехал ещё один автомобиль, который тоже мог бы врезаться в насыпь, если бы не заметил аварийные огни», — добавил он.

На вопрос корреспондента SlutskGorod, не смутило ли водителя отсутствие на закрытом участке трассы других машин, он ответил, что «перед праздниками бывает всякое».

Сообщать в ГАИ мужчина не стал, так как посчитал, что он в любом случае окажется виноватым в этом ДТП. Но на всякий случай К. записал номера телефонов очевидцев, которые остановились ему помочь.

Позже случчане проехали по этому маршруту и убедились, что никаких запрещающих знаков от улицы Энергетиков до «лучниковской развязки» нет. Разве что перед самой насыпью остались старые знаки: ограничение скорости для легковых машин в 100 км/ч, рекомендуемая скорость - 80 км/ч и знак «Остановка-стоянка запрещена».