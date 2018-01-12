Деньги просто так: что Финляндия хочет доказать экспериментом с базовым доходом? 8 12.01.2018, 20:47

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Финляндия уже год выдает избранным гражданам деньги просто так.

Через год после запуска мир остается в восторге от эксперимента Финляндии с запуска базового дохода. Она стала первой страной в Европе, где правительство дает гражданам деньги просто так.

В январе 2017 года североевропейская страна начала выплачивать по 560 евро двум тысячам случайных людей в возрасте от 25 до 58 лет. Нет никаких обязательств для получения этих денег. От людей не требуется искать или соглашаться на какую-то работу в течение двух лет, которые будет продолжаться эксперимент. А те, кто все же будут трудоустроены, все равно дополнительно будут получать деньги от правительства в том же размере.

Об этом пишет The Guardian (перевод - zn.ua), добавляя, что идею универсального базовго дохода (UBI) одобряли астрофизик Стивен Хокинг, изобретатель Илон Маск, политик Берни Сандерс и основатель Facebook Марк Цукерберг. Внедрив такую программу, Финляндия привлекла внимание прессы всего мира. Один из участников программы, который надеялся открыть собственный бизнес, опираясь на базовый доход, жаловался, что, дав интервью 140 телеканалам со всего мира, у него просто не осталось времени на собственное дело.

Но несмотря на беспрецедентное внимание СМИ, эксперты, разработавшие программу, встревожены тем, что ее исказили.

"Она не то, чем люди ее называют", - сказал эксперт по социальным и поведенческим наукам Маркус Кенерва, который работает в правительстве Финляндии.

"Широкомасштабные испытания базового дохода будут требовать изучения различных целевых групп, а не только нетрудоустроенных. Нужно будет проверить различные базовые уровни дохода, оценить местные факторы. На самом деле речь идет о том, чтобы посмотреть, как базовый безусловный доход влияет на трудоустройство нетрудоустроенных людей", - пояснил он.

Введение UBI обычно ассоциируется с прогрессивной политикой. Но финскую программу, которая обошлась стране в 20 миллионов евро, как не странно, запустило правоцентристское и сфокусированное на мерах экономии правительство, которое хочет меньше тратить на социальные программы и уменьшить финский уровень безработицы, который сейчас на уровне 8%. У Хельсинки очень четкая цель: посмотреть, как безусловный доход поощрит людей пойти на работу.

В Финляндии существует тезис о том, что финны не хотят идти на работу из-за страха, что высокие налоги поставят их в худшие условия. Многих также сдерживает необходимость декларировать доходы после каждого небольшого или краткосрочного контракта.

"Поэтому частично это должно убрать недовольство", - объясняет руководитель юридического подразделения службы социального обеспечения Финляндии (Kela) Марьюкка Турунен. Ее ведомство руководит экспериментом.

Чтобы защитить конфиденциальность и избежать предвзятости Kela не контактирует ни с одной из 2 тысяч участников эксперимента. Значительная часть их дала интервью прессе (несколько участников сказали, что переживают меньше стресса благодаря программе). Но никаких официальных выводов до сих пор нет.

По словам Маркуса Канерви, они будут опубликованы в 2019 году. По его мнению, собранные данные будут "надежными и полезными в дальнейшем при экономическом моделировании".

Правительство также сможет использовать данные эксперимента для того, чтобы меньше тратить на бюрократию и упростить сложную финскую систему социального обеспечения, которая не может справиться с вызовами 21 века на рынке труда, такими как фрилансеры, стартапы и частично занятые работники. В Финляндии существует 40 различных типов дохода. По словам Турунен, даже эксперты порой путаются в них.

"Очень сложно оставаться в системе доходов в Финляндии, если вы самозанятое человек. Нужно декларировать свои доходы снова и снова", - сказала она.

Канерва отмечает, что из-за сути и целей финского эксперимента его нельзя считать испытанием UBI.

"Люди думают, мы ввели универсальный базовый доход. Но это не так. Мы испытываем одну из моделей, которая предусматривает один уровень дохода для одной целевой группы", - пояснил эксперт.

Как сообщалось, в июне 2016 года 80% граждан Швейцарии на референдуме высказались против выплат безусловного базового дохода.

Подобные инициативы проводятся в ряде западных стран: правительство Германии с 2014 года выплачивает 26 гражданам по 1 тысяче евро в месяц. В 2018 году жители калифорнийского города Стоктон начнут получать по 500 долларов безусловного дохода в месяц.

Проведения аналогичных экспериментов запланировано также в Индии и Нидерландах.