Победитель «Евровидения» вернулся домой после пересадки сердца 5 12.01.2018, 21:00

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Сальвадор Собрал

Фото: EPA

Певец рассказал, что восстановление после операции проходит без осложнений.

Победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал был выписан из больницы, где проходил операцию по пересадке сердца. Об этом музыкант сообщил на своей Instagram-странице.

Он также отметил, что восстановление после операции проходит без осложнений. В настоящее время певец уже готовится вернуться на сцену.

Представители Сальвадора Собрала заявляют, что в еще какое-то время ему нужно будет избегать большого скопления людей. А потому они призвали поклонников уважать личное пространство музыканта.

Сальвадор Собрал победил в «Евровидении-2017», которое проходило в Украине.