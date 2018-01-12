В Бразилии протестуют против повышения цен на проезд 6 12.01.2018, 21:07

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Демонстранты начали громить банкоматы и киоски.

Масштабные акции протеста охватили бразильский город Сан-Пауло. Люди протестуют против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, передает segodnya.ua.

Новый тариф слишком бьет по карманам малоимущих слоям населения. Сначала демонстранты блокировали выходы из метро. Затем начали громить киоски и банкоматы. Когда начали бросать в стражей порядка камнями – в ответ получили светошумовые гранаты.