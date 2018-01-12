Месси стал первым игроком в истории, чей оклад превысил €100 миллионов в год 9 12.01.2018, 21:11

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Лионель Месси

Стал известен реальный оклад аргентинского нападающего «Барселоны».

Как утверждает El Mundo со ссылкой на документы Football Leaks, в предварительной версии контракта Лионеля Месси, попавшей в руки журналистов, говорится, что заработная плата аргентинца, которую летом 2017 года согласовали клуб и отец игрока, составляет более 400 миллионов евро за четыре года, передает «Прессбол».

Официально о подписании данного договора было объявлено в середине текущего сезона.

Никогда прежде футболисты не получали свыше 100 миллионов евро за сезон. Впрочем, стоит отметить, что сумма указана до вычета налогов, а чистый оклад Лионеля составляет менее € 50 млн в год. Но с учетом бонусов форвард может зарабатывать более 122 миллионов евро «грязными» в год.