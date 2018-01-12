Энтузиасты нашли новую космическую систему с пятью планетами 12.01.2018, 21:57

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Поклонники космоса сумели найти новую космическую систему, которая насчитывает как минимум пять экзопланет.

Об этом сообщает NASA.

Открытие было сделано в рамках проекта Exoplanet Explorers: данные с телескопа Kepler доступны для изучения на онлайн-платформе Zooniverse.

Тысячи энтузиастов принялись изучать опубликованную информацию, и группа исследователей заявила об обнаружении системы K2-138 из четырех экзопланет. Затем удалось доказать существование пятой планеты и вероятное наличие еще одной.

Сейчас на платформу Zooniverse загружен новый пакет данных с Kepler. Вероятно, нас ждут новые открытия от любителей космоса.

Космический телескоп Kepler предназначен для поиска похожих на Землю планет за пределами Солнечной системы. Он был запущен на орбиту в 2009 году.