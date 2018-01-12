На проспекте Дзержинского в Минске временно ограничат движение 1 12.01.2018, 22:24

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Причина - проведение работ на строительстве 1-го городского транспортного кольца.

На проспекте Дзержинского в Минске в январе несколько раз временно ограничат движение транспорта от улицы Клары Цеткин до 2-го переулка Розы Люксембург.

Причина — проведение работ на строительстве 1-го городского транспортного кольца на участке от улицы Либкнехта до улицы Толстого.

Как информирует сайт minsknews.by, временное ограничение будет действовать с 24:00 12 января до 05:00 15 января, с 24:00 19 января до 05:00 22 января, с 24:00 26 января до 05:00 29 января.