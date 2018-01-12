В субботу ночью прогнозируют до 10 градусов мороза 12.01.2018, 22:30

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Днем температура воздуха прогнозируется от -1 до -6 градусов.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 13 января. Будет преимущественно без осадков. Об этом агентству БелТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Местами ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет восточный, 3-8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха прогнозируется от 4 до 10 градусов ниже нуля, днем будет -1... -6 градусов.