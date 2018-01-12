Куда белорусы едут на заработки? 5 12.01.2018, 22:38

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Топ-10 стран, в которые белорусы чаще всего уезжали работать в 2017 году.

На заработки за границу в 2017 году, по официальной статистике, выехало 10 703 белоруса, сообщили в департаменте по гражданству и миграции МВД. Это на 3,3 тысячи человек больше, чем в 2016 году. Tut.by посмотрел, в какие страны чаще всего отправляются за длинным рублем наши соотечественники.

Как и в 2016 году, в 2017-м чаще всего белорусы отправлялись на заработки в Россию — 6160 человек (годом ранее — 4772 человека). Вторую строчку в прошлом году заняла Польша — 2978 человек (в 2016-м — 932), а третью — США (473 человека в 2017-м против 739 в 2016-м). «Тройка» стран, в которые чаще всего едут на заработки белорусы, не изменилась по сравнению с 2016 годом.

В лидерах по числу принятых на работу белорусов также находятся Литва — 410 человек (в 2016-м — 532), Германия — 180 человек (103), Финляндия — 99 человек (102), Чехия — 85 человек (25), Китай — 76 человек (48), Катар — 70 человек (9), Корея — 41 человек (10).

Из статистики видно, что белорусы стали реже отправляться на заработки в Арабские Эмираты (11 человек в прошлом году против 41 в 2016-м), а также Норвегию (9 против 24). Зато наши соотечественники стали чаще выезжать на заработки в Японию (26 против 14), Великобританию (13 против 3), Гонконг (17 против 11).

Мужчины выезжают с целью заработать чаще женщин — 7292 против 3411. При этом за границей больше всего востребованы наши рабочие — 8916 человек в прошлом году устроились по рабочим специальностям. Для сравнения: руководящую позицию занял 21 человек, в торговле и сфере обслуживания устроились 1330 человек, а в сельском хозяйстве — 396 человек.

Активнее всего в прошлом году на заработки выезжали минчане — 3018 человек (в 2016-м — 2692 человека). А вот жители Минской области не спешат искать работу за границей — 360 человек в прошлом году против 104 в 2016-м.

В ноябре прошлого года глава администрации правителя Наталья Кочанова на совещании у Лукашенко о работе экономики за истекший период 2017 года, оценке итогов года и проектах прогноза бюджета и денежно-кредитной политики на 2018 год заявила, что за рубежом работают 97,6 тыс. белорусов.

«Не найдя здесь работы, они просто уезжают. Надо точечно рассматривать каждый регион. Например, Столин — там нет просто работы сегодня. Значит, надо думать, какие открывать производства и какие создавать рабочие места: и высокопроизводительные, и невысокопроизводительные — рабочие места должны быть», — резюмировала глава администрации диктатора.

Ранее Институт Минэкономики сообщал, что разрыв между зарплатами белорусов и россиян негативно влияет на трудовую миграцию.

По оценкам экспертов Института социологии при НАН Беларуси, работу за границей ищут не менее 8−10% белорусов. Если их усилия увенчаются успехом (а спрос на них достаточно большой), нашу экономику ожидают серьезные потрясения.

Большая часть желающих работать за границей (порядка 75%) — это мужчины. В результате республика может столкнуться с негативными демографическими последствиями в виде диспропорции структуры населения по полу, что препятствует формированию семей, а также отрицательно влияет на воспроизводство населения.

На проблему потери трудовых ресурсов ранее обращали внимание провластные профсоюзы. «Сегодня районы отчитываются о том, что создают новые рабочие места согласно утвержденным планам, но при этом возникают два закономерных вопроса: почему сокращается количество занятых в экономике и не пополняется Фонд социальной защиты?» — заявил ранее председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.