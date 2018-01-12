Как белорусы выиграли самый важный матч на гандбольном Евро 12.01.2018, 23:13

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Впервые с 1994 года сборной Беларуси удалось одержать победу в матче открытия турнира.

Белорусские гандболисты выиграли самый важный со стратегической точки зрения матч на предварительном групповом этапе чемпионата Европы. Из группы В дальше пройдут три лучшие команды. Помимо белорусов квартет составляют французы (действующие чемпионы мира), норвежцы (вице-чемпионы) и австрийцы. Очевидно, что если не делать ставку на сенсацию – пускай она будет приятным сюрпризом, – основными конкурентами команды Шевцова за место в топ-3 виделись именно австрийцы. Андердоги сошлись в очной встрече на старте турнира, пишет «Трибуна».

За весь матч белорусы уступали в счете только однажды и длилось это примерно полторы минуты. Австрийцам удалось отличиться первыми, и пока Артем Королек не забросил первый белорусский мяч на турнире, соперники были впереди.

Первую половину встречи белорусы выиграли со счетом 14:12. После перерыва преимущество нашей команды доходило до четырех мячей. Впрочем, на некоторых отрезках соперникам удавалось подобраться на расстояние одного точного броска.

К концовке сборная Беларуси подошла с комфортным счетом 27:24 за 2 минуты 50 секунд до финального свистка. Однако на финишном отрезке представителям нашей команды ни разу не удалось отличиться, а за четыре секунды до истечения времени соперники установили окончательный счет – 27:26. Стоит отметить, что в этот период Юрий Шевцов больше акцентировал внимание подопечных на необходимости тянуть время, а не поражать чужие ворота.

Самым результативным в составе белорусов стал представитель СКА полусредний Владислав Кулеш, забросивший 7 мячей, 5 из них до перерыва. На счету Бориса Пуховского 5 точных бросков, Денис Рутенко и Андрей Юринок отличились по 4 раза.

Самым результативным игроком матча стал 21-летний австриец Микола Билык с 8 точными бросками.

На протяжении всей встречи ворота белорусов защищал представитель румынского «Одохрея» Вячеслав Солдатенко. Ему удалось отразить 36 процентов бросков.

Показатель надежности визави Солдатенко – Томаса Бауэра – составил 42 процента, однако он делил время со своим сменщиком. Кристиан Пилипович дал Бауэру отдышаться, когда у того разладилась игра. Всего 2 сэйва после 10 бросков не позволили основному голкиперу долго отдыхать, Впрочем, небольшого отдыха хватило Бауэру, чтоб вернуть себе уверенность.

Если в первом тайме чаще удалялись белорусы (три двухминутных штрафа против одного), то после перерыва проблемы с дисциплиной возникли у австрийцев (пять двухминуток и одна красная карточка против двух скамеечных штрафов у белорусов). Потерь соперники также совершили больше – 11 против 7.

Впервые с 1994 года сборной Беларуси удалось одержать победу в матче открытия турнира.

Следующая игра белорусов на Евро пройдет 14 января, соперником будут норвежцы.